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Минздрав Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий

12.03.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Министр: сейчас очень важно консолидировать общество. Очень важно, что бы граждане, которые приезжают из-за границы, увеличили свою сознательность. Если вы вернулись из стран, не очень благоприятных по эпидемиологии, сдайте тест, ограничьте свои контакты, не посещаете своих пожилых родственников.

Минздрав Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий

Минздрав работает на профилактику - чтобы не пришлось гасить вспышку. Больницы перепрофилированы на недолгое время.

Сейчас во всех областях страны есть корпуса больниц, которые готовы к поступлению больных. Для того, чтобы при поступлении хоть одного заболевшего, не нужно было срочно эвакуировать весь корпус.

Минздрав выступает за ограничение массовых мероприятий.

Новая система оплаты труда поможет вознаградить тех, кто сейчас находится на "острие борьбы" - кто работает круглосуточном режиме в том числе и на проверку тестов, лечение и проверку пациентов первого и второго круга.

Минздрав: ресурсов достаточно, перепроверке ны все ресурсы, все ИВЛ системы и тд. Неотложная и срочная помощь как оказывается, так и оказывается в полном объеме.

 
 
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  Министр: сейчас очень важно консолидировать общество. Очень важно, что бы граждане, которые приезжают из-за границы, увеличили свою сознательность. Если вы...
 
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