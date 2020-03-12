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В Пинске водитель на «Додж Караван» сбил 71-летнюю женщину на переходе
12.03.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла 11 марта около 11:00 часов.
По предварительной информации: 46-летний пичанин управлял автомобилем «Додж Караван» и двигался по улице Рокоссовского. Напротив дома №18 водитель совершил наезд на 71-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
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Дорожная авария произошла 11 марта около 11:00 часов. По предварительной информации: 46-летний пичанин управлял автомобилем «Додж Караван» и двигался по улице...
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