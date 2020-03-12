В Пинске водитель на «Додж Караван» сбил 71-летнюю женщину на переходе

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла 11 марта около 11:00 часов.





По предварительной информации: 46-летний пичанин управлял автомобилем «Додж Караван» и двигался по улице Рокоссовского. Напротив дома №18 водитель совершил наезд на 71-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.







В результате ДТП женщина с травмами госпитализирована. Проводится проверка.







Госавтоинспекция области обращает внимание участников дорожного движения, что при приближении к пешеходным переходам следует быть предельно внимательными.