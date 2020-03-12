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За четыре дня правоохранителями изъято около 150 литров спиртосодержащей продукции

12.03.2020 12:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Борьба с пьянством и алкоголизмом – важная задача для стражей порядка, которая ежедневно реализуется в профилактической работе и является гарантией успешной антикриминогенной предупредительной работы органов внутренних дел. Однако, алкоголь по-прежнему остается одним из катализаторов совершения преступлений.

За четыре дня правоохранителями изъято около 150 литров спиртосодержащей продукции

Поэтому на регулярной основе сотрудниками Барановичского ГОВД проводятся мероприятия, направленные на пресечение фактов изготовления, хранения, продажи и приобретения самогона, самогонной браги, аппаратов для их изготовления, а также фальсифицированных алкогольных напитков, выявление нарушений законодательства в части поставки в Беларусь спиртосодержащей и алкогольной продукции, а также транзита по её территории.

Так, за четыре дня правоохранителями изъято около 150 литров спиртосодержащей продукции. Большую часть изымаемого алкоголя составляет самогонная брага. Чаще всего владельцами такого «имущества» являются неработающие граждане или пенсионеры.

ПРОФИЛАКТИКА

За изготовление физическими лицами крепких алкогольных напитков (самогона), полуфабрикатов для их изготовления (браги), а равно хранение аппаратов, используемых для их изготовления наступает административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до пяти базовых величин с конфискацией указанных напитков, полуфабрикатов и аппаратов (ст. 12.43 КоАП).

За перемещение по территории Республики Беларусь физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, более пяти литров алкогольных напитков, не маркированных в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками наступает ответственность в виде денежного штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с конфискацией алкогольных напитков (ст. 12.27 КоАП ).

В отделе внутренних дел Барановичского горисполкома работает круглосуточная телефонная линия «Пьянству - нет!». Гражданам, владеющих информацией о местах изготовления, хранения, реализации спиртосодержащей жидкости, самогона и самогонной браги, а также других фальсифицированных алкогольных напитков, просьба сообщать по телефону 8(0163) 48-48-22 или 102.

Старший инспектор ООПП Барановичского ГОВД Николай Капелько

 
 
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