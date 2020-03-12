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«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию

12.03.2020 12:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Лето-2020 будет наполнено эмоциями болельщиков и хорошим настроением: впереди Олимпийские игры в Токио. Семнадцать дней, 205 стран-участниц и более 12 000 спортсменов. Планируется, что белорусскую сборную будут представлять около 300 спортсменов в 30 видах спорта.

«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию

Большие надежды на этих играх белорусы возлагают на плавание. Секретом подготовки чемпионов поделились в программе «Минск и минчане» именитые тренеры нашей страны.

«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию

Оксана Герасименя, тренер по плаванию СДЮШОР №14 «Старт»:
Тренер приложит все усилия, чтобы помочь спортсмену. Но для этого надо его огромное желание. В «Старт» к нам попадают ребята, проходя большой отбор. Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс. Учатся в соседних школах, чтобы им было удобно, у них разрывное расписание. Они плавают, учатся, опять плавают. Пытаемся им создать условия. И поэтому в дальнейшем, если мы сможем их заинтересовать и привить им любовь к воде, к самому виду спорта, то я думаю, что из них выйдет очень много мастеров спорта, а может даже и чемпионов.

«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию

Спортивное плавание было включено в программу первых Олимпийских игр в Афинах. И не просто так! Плавание – универсальный вид спорта. Оно не только укрепляет нервную систему, мышцы, но и оздоравливает человека. Особенно, если речь идет о подрастающем организме. Занятие в бассейне легко снимает переутомление после долгого учебного дня.

«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию

Андрей Гузеев, тренер по плаванию СДЮШОР №14 «Старт»:
У нас дети уже достаточно взрослые, и каждый день они плавают по две тренировки. Первая тренировка начинается у них в 6.30 утра и длится полтора часа. И вторая тренировка в 15 часов начинается и в полпятого заканчивается. Начинаем все время с разминки небольшой, разогреваемся на суше, после на воде разогреваемся. Готовимся, плывем какие-то основные задания, что-то сдаем всегда. Заканчиваем тренировку точно так же мягонько, купаются, расслабляются и уходят домой отдыхать.

Смысл спортивного плавания заключается в преодолении дистанции тем или иным стилем за минимальное время. Основные – это кроль на груди и на спине, брасс, дельфин.

Государство уделяет большое внимание спортивному плаванию. Но бассейны строятся не только для профессионалов, но и при общеобразовательных школах. И это очень хорошо, потому что каждый должен уметь плавать – хотя бы для себя.

«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию

Максим Рассохов, воспитанник спортивной школы:
Я тренируюсь уже почти два года, мне нравится. Тут хорошо плавать, поскольку все оборудовано. Мы ездим в разные города – Слуцк, Полоцк, Брест. Мы выезжаем также и за пределы Беларуси. Мы ездили в Литву, и в Болгарию полетим.

«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию

Оксана Герасименя:
Соревнования проводятся на всех уровнях, много соревнований. Мы сами дружим с иностранцами. Администрация поддерживает и помогает нам устраивать международные встречи.

«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию

Плавание в программе Олимпийских игр 2020 года будет включать 37 комплектов медалей. Будущая Олимпиада станет самой инновационной из когда-либо проводимых, ведь все эти медали будут полностью из переработанных материалов. Ждем белорусов на пьедестале и желаем успехов национальной сборной!

Люди в материале: Оксана Герасименя, Андрей Гузеев, Максим Рассохов

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Лето-2020 будет наполнено эмоциями болельщиков и хорошим настроением: впереди Олимпийские игры в Токио. Семнадцать дней, 205 стран-участниц и более 12 000 спортсменов....
 
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