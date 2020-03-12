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«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию
Источник материала: СТВ
Лето-2020 будет наполнено эмоциями болельщиков и хорошим настроением: впереди Олимпийские игры в Токио. Семнадцать дней, 205 стран-участниц и более 12 000 спортсменов. Планируется, что белорусскую сборную будут представлять около 300 спортсменов в 30 видах спорта.
Большие надежды на этих играх белорусы возлагают на плавание. Секретом подготовки чемпионов поделились в программе «Минск и минчане» именитые тренеры нашей страны.
Оксана Герасименя, тренер по плаванию СДЮШОР №14 «Старт»:
Спортивное плавание было включено в программу первых Олимпийских игр в Афинах. И не просто так! Плавание – универсальный вид спорта. Оно не только укрепляет нервную систему, мышцы, но и оздоравливает человека. Особенно, если речь идет о подрастающем организме. Занятие в бассейне легко снимает переутомление после долгого учебного дня.
Андрей Гузеев, тренер по плаванию СДЮШОР №14 «Старт»:
Смысл спортивного плавания заключается в преодолении дистанции тем или иным стилем за минимальное время. Основные – это кроль на груди и на спине, брасс, дельфин.
Государство уделяет большое внимание спортивному плаванию. Но бассейны строятся не только для профессионалов, но и при общеобразовательных школах. И это очень хорошо, потому что каждый должен уметь плавать – хотя бы для себя.
Оксана Герасименя:
Плавание в программе Олимпийских игр 2020 года будет включать 37 комплектов медалей. Будущая Олимпиада станет самой инновационной из когда-либо проводимых, ведь все эти медали будут полностью из переработанных материалов. Ждем белорусов на пьедестале и желаем успехов национальной сборной!
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«Год к нам ходят на просмотры и только потом садятся в спортивный класс». Как готовят будущих олимпийских чемпионов по плаванию
Лето-2020 будет наполнено эмоциями болельщиков и хорошим настроением: впереди Олимпийские игры в Токио. Семнадцать дней, 205 стран-участниц и более 12 000 спортсменов....
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