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МАРТ: рост цен замедлился до 1% в месяц
Источник материала: Myfin
Как отмечает МАРТ в сообщении на своем сайте, прирост
В феврале фиксируется замедление годового прироста тарифов на услуги, прежде всего, за счет
По отношению к январю текущего года при увеличении цен на молоко и молочные продукты, отмечается снижение цен на такие социально значимые позиции как рыба и рыбопродукты (на 0,3%), яйца куриные (на 1,3%), а также мясо и мясопродукты (на 0,3%).
В сегменте плодовоовощной продукции сезонный прирост цен составил 3,9%, в большей степени за счет увеличения цен на огурцы, а также виноград и яблоки.
О регулируемых ценах
В сфере регулируемого ценообразования на протяжении 2019 и 2020 годов в целом сохраняется тенденция замедления роста цен и тарифов. По итогам февраля этого года прирост регулируемых цен и тарифов в годовом выражении замедлился до 7,4%.
В отчетном месяце отмечается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (на 6,5%), услуги высшего образования (на 0,2%), табачные изделия (на 0,4%). Кроме того, отмечается рост цен на автомобильное топливо (на 2,3%) и водку (на 1,3%).
Источник: Myfin.by
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