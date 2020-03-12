МАРТ: рост цен замедлился до 1% в месяц

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как отмечает МАРТ в сообщении на своем сайте, прирост потребительских цен в феврале 2020 года за последние 12 месяцев замедлился на 0,3% и составил 4,4% (4,7% месяцем ранее) в первую очередь за счет замедления роста тарифов на услуги, а также цен на продовольственные товары.

В феврале фиксируется замедление годового прироста тарифов на услуги, прежде всего, за счет жилищно-коммунальных услуг . Снижение годового прироста цен на продовольственные товары обусловлено в большей степени снижением роста цен на плодовоовощную продукцию (до 5,5% против 6,7% месяцем ранее). Вместе с тем, в годовом выражении повысилась стоимость пассажирского транспорта воздушного сообщения, сохранился рост цен на автомобильное топливо.

По отношению к январю текущего года при увеличении цен на молоко и молочные продукты, отмечается снижение цен на такие социально значимые позиции как рыба и рыбопродукты (на 0,3%), яйца куриные (на 1,3%), а также мясо и мясопродукты (на 0,3%).

фото: Myfin.by

В сегменте плодовоовощной продукции сезонный прирост цен составил 3,9%, в большей степени за счет увеличения цен на огурцы, а также виноград и яблоки.

О регулируемых ценах

В сфере регулируемого ценообразования на протяжении 2019 и 2020 годов в целом сохраняется тенденция замедления роста цен и тарифов. По итогам февраля этого года прирост регулируемых цен и тарифов в годовом выражении замедлился до 7,4%.

В отчетном месяце отмечается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (на 6,5%), услуги высшего образования (на 0,2%), табачные изделия (на 0,4%). Кроме того, отмечается рост цен на автомобильное топливо (на 2,3%) и водку (на 1,3%).