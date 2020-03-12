ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАРТ: рост цен замедлился до 1% в месяц

12.03.2020 12:45 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Как отмечает МАРТ в сообщении на своем сайте, прирост потребительских цен в феврале 2020 года за последние 12 месяцев замедлился на 0,3% и составил 4,4% (4,7% месяцем ранее) в первую очередь за счет замедления роста тарифов на услуги, а также цен на продовольственные товары.

В феврале фиксируется замедление годового прироста тарифов на услуги, прежде всего, за счет жилищно-коммунальных услуг. Снижение годового прироста цен на продовольственные товары обусловлено в большей степени снижением роста цен на плодовоовощную продукцию (до 5,5% против 6,7% месяцем ранее). Вместе с тем, в годовом выражении повысилась стоимость пассажирского транспорта воздушного сообщения, сохранился рост цен на автомобильное топливо.

По отношению к январю текущего года при увеличении цен на молоко и молочные продукты, отмечается снижение цен на такие социально значимые позиции как рыба и рыбопродукты (на 0,3%), яйца куриные (на 1,3%), а также мясо и мясопродукты (на 0,3%).

фото: Myfin.by

В сегменте плодовоовощной продукции сезонный прирост цен составил 3,9%, в большей степени за счет увеличения цен на огурцы, а также виноград и яблоки.

О регулируемых ценах

В сфере регулируемого ценообразования на протяжении 2019 и 2020 годов в целом сохраняется тенденция замедления роста цен и тарифов. По итогам февраля этого года прирост регулируемых цен и тарифов в годовом выражении замедлился до 7,4%.

В отчетном месяце отмечается плановое повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (на 6,5%), услуги высшего образования (на 0,2%), табачные изделия (на 0,4%). Кроме того, отмечается рост цен на автомобильное топливо (на 2,3%) и водку (на 1,3%).

Источник: Myfin.by
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале в Беларуси прирост потребительских цен в годовом выражении замедлился до 4,4%, к январю 2020 года он составил 1%, к декабрю 2019 1,9%. Об этом сообщает Министерство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мингорисполком и облисполкомы проведут 14 марта прямые линии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика