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Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

12.03.2020 12:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Не в силах объяснить некоторые явления, люди создавали мифы. Не зная до конца отдельных историй – придумывали легенды и предания. Минск мистический и мифический – в программе «Минск и минчане». Состоялась презентация новой книги столичного краеведа Владимира Воложинского.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Сам автор признался, что в процесс написания и издания сборника постоянно вмешивались высшие силы. Например, о дате выхода книги он узнал, конечно же, 13 числа! Поделился краевед и своими любимыми легендами.

Владимир Воложинский, краевед, автор книги «Минск в мифах, легендах и преданиях»:
Один молодой человек рассказал легенду, которую он услышал якобы от своих родителей. Что был скульптор, он влюбился в молодую девушку, но она была сирота и были у нее опекунши. Он хотел с ней встречаться и естественно как-то реализовать дальше эти отношения. Опекунши не позволили. В итоге он на них сильно обиделся и изготовил: лебедя – это его возлюбленная, сам он – это мальчик, а злые тётки-опекунши оказались лягушками вокруг фонтана. То есть вот такая, меня как-то удивила, никогда ее раньше не слышали, и какая-то вот она своеобразная.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Книга состоит из четырех разделов. В первом – мифы и предания, относящиеся к периоду от возникновения города и до начала ХХ века, во втором – легенды советского периода. Третий раздел – топонимический. В четвертом нашёл отражение современный городской фольклор.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Владимир Воложинский:
Легенды интересные, которые связаны с нашими монастырями. Доминиканцами, бернардинцами, бенедиктинцами. То есть было много монастырей, все они сообщались подземными ходами. Естественно, любой подземный ход – это уже что-то, это уже легенда. В детстве меня впечатлило то, что мои родители рассказывали, что после войны дети пошли в подземный ход, и там на них какие-то скелеты напали, и у них на шее остались отпечатки. То есть это меня еще тогда поражало, как это, откуда это. Но оказалось, потом, в будущем, когда стал эти легенды изучать, была какая-то подоплека, были подземные ходы, действительно, там находили скелеты людей погибших. Но то, что отпечатки на шеях – это уже, наверное, домысел, но интересный.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

В сборник Владимира Воложинского вошли и работы его коллег. Исследованием другой стороны реальности Ирина Масленицына занялась еще в те годы, когда молодым специалистом приехала работать в Пружаны. Большинство легенд и преданий о Минске, так или иначе, связаны с историей, отмечает собеседница.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Ирина Масленицына, писатель, журналист:
Меня удивила интерпретация того, что Менеск был женат на Свислочи. Свислочь – дух реки, была его супругой. Потом оказалось – я записала эту легенду, в которой объяснялось, что до этого она отказала двум богам, которые хотели на ней жениться. Один из них был – бог Перун, второй бог – Жижель. И они за нее спорили. Ее отец – Водяной пытался каким-то образом все это развести, и, в конце концов, она выбрала человека и стала его супругой.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Занятную легенду рассказал автору и археолог, историк Сергей Тарасов. Когда шли раскопки Минского замчища, рабочие подняли гроб с останками девушки высшего сословия. Золотистую косу и невероятное убранство белорусской красавицы до сих пор обсуждают в народе. Откуда берутся эти легенды?

Ирина Масленицына:
Это мемуарная литература, в основном, XIX века. Кое-что – XVIII-го. Кое-что в исследованиях тоже XIX века сохранилось. Но самое интересное рассказывали абсолютно случайные люди. Едешь – случайный попутчик. Начинаешь с ним разговаривать, он тебе обязательно расскажет какую-то интересную вещь.

Евгений Казанцев изучал город по следам легендарного Менеска. И вот какое открытие удалось сделать историку.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Евгений Казанцев, историк:
Я работал над исследовательским проектом для музея истории города Минска. Шпилевский упоминает, что мельница Менеска стояла на Минском замчище, и что интересно, что именно там, перед брамой города в 1986 году археологи проводили раскопки и нашли основания, фундамент здания мельницы, которая существовала в XV-XVIII века. То есть вполне может быть, что легенда основана на реальности.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

«Сказка – ложь, да в ней намек», – это мы помним детства. Но к особенным местам, согласитесь, от этого тянет не меньше. Какая она, мистическая карта Минска?

Владимир Воложинский:
Лошицкое привидение в Лошице – в какой-то степени легенда стала активно культивироваться. И вдоль Свислочи, там, где ее старое русло, которое от замка и до парка Горького – этот участок тоже наполнен всем чем-то необычным.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Если легенды создаются, то это кому-нибудь нужно. И в первую очередь – нам! Ведь прошлое народа, его представления о сущем, надежды, чаяния, равно как и выдумки – это не просто часть истории, а нас с вами.

Ирина Масленицына:
Значимость книги в том, что произошла консолидация каких-то людей, которые в разное время работали в разных местах над единой тематикой. В одно русло, то есть это подвижничество.

К слову, объединила книга не только столичных краеведов, археологов и журналистов. Подключились к ее созданию и дизайнеры. Так, хранителем столичных мифов стал Собиратель сказок. Сегодня добрый старичок украшает первые страницы издания.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Анастасия Адамович, художник по куклам:
У меня был задуман персонаж как Собиратель сказок, сказочный путешественник. То есть это некая сказочная, фантастическая немножко фигура – дядечка, который гуляет по всему свету, возможно даже – по каким-то неизведанным сказочным мирам, и записывает различные легенды и сказания, которые мы можем сейчас читать нашим детям на ночь. Бабу Ягу очень люблю. Потому что, опять же, до Крещения Руси, Баба Яга – это была такая своеобразная оберегиня, это был очень положительный персонаж. Домовые – у него целое семейство – домовуха и домовята. Лесовик, лесовуха, скарбник. Лазника очень люблю – это тоже домовой, но который живет в бане. И к нему уже домовым можно после 12 часов ночи приходить пить чай. И они очень весело проводят время.

Почему Свислочь вышла за Менеска и ещё одна версия появления «Мальчика с лебедем». Легенды о Минске основаны на реальности?

Вот такие они – белорусские мифы, вот такие они – минские легенды. И люди, которые их хранят.

Люди в материале: Владимир Воложинский

 
Теги: Минск
 
 
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Не в силах объяснить некоторые явления, люди создавали мифы. Не зная до конца отдельных историй – придумывали легенды и предания. Минск мистический и мифический –...
 
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