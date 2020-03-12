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В лесах Слуцкого района объявлен пожароопасный сезон

12.03.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


С 10 марта на территории ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" объявлен пожароопасный сезон. О том, какие меры предпринимают работники лесхоза по недопущению чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте организации.

В связи с установившимися погодными условиями, влияющими на пожароопасную обстановку на территории лесного фонда, а также принятия своевременных мер реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах и на прилегающих к ним территориям приказом директора ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" №115 от 02.03.2020 года на территории ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" с 10 марта 2020 года объявлен пожароопасный сезон.

С этого периода в лесхозе и лесничествах организовано дежурство работников с 9-00 до 20-00 в выходные дни и с 17-00 до 20-00 в рабочие дни, ведется непрерывное видео и визуальное наблюдение за пожарной обстановкой в лесах лесхоза.

ПХС и ППИ лесхоза укомплектованы согласно штатного расписания и приведены в готовность к использованию сил и средств для тушения лесных пожаров.

Лесничества ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" приступили к выполнению Комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению возгораний в лесном фонде в 2020 году.

ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" напоминает гражданам, посещающим леса, о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в леса Республики Беларусь.

Слуцкий лесхоз

 
 
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С 10 марта на территории ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" объявлен пожароопасный сезон. Почитайте, какие меры предпринимают работники лесхоза, чтобы не допустить чрезвычайной...
 
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