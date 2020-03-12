В лесах Слуцкого района объявлен пожароопасный сезон

Источник материала: Слуцк Город





С 10 марта на территории ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" объявлен пожароопасный сезон. О том, какие меры предпринимают работники лесхоза по недопущению чрезвычайной ситуации, сообщается на сайте организации.

В связи с установившимися погодными условиями, влияющими на пожароопасную обстановку на территории лесного фонда, а также принятия своевременных мер реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах и на прилегающих к ним территориям приказом директора ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" №115 от 02.03.2020 года на территории ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" с 10 марта 2020 года объявлен пожароопасный сезон.



С этого периода в лесхозе и лесничествах организовано дежурство работников с 9-00 до 20-00 в выходные дни и с 17-00 до 20-00 в рабочие дни, ведется непрерывное видео и визуальное наблюдение за пожарной обстановкой в лесах лесхоза.



ПХС и ППИ лесхоза укомплектованы согласно штатного расписания и приведены в готовность к использованию сил и средств для тушения лесных пожаров.



Лесничества ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" приступили к выполнению Комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению возгораний в лесном фонде в 2020 году.



ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" напоминает гражданам, посещающим леса, о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в леса Республики Беларусь.

Слуцкий лесхоз