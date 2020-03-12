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В лесах Слуцкого района объявлен пожароопасный сезон
12.03.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
С 10 марта на территории ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" объявлен пожароопасный сезон. О том, какие меры предпринимают работники лесхоза по недопущению чрезвычайной ситуации,
В связи с установившимися погодными условиями, влияющими на пожароопасную обстановку на территории лесного фонда, а также принятия своевременных мер реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций в лесах и на прилегающих к ним территориям приказом директора ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" №115 от 02.03.2020 года на территории ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" с 10 марта 2020 года объявлен пожароопасный сезон.
Слуцкий лесхоз
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С 10 марта на территории ГЛХУ "Слуцкий лесхоз" объявлен пожароопасный сезон. Почитайте, какие меры предпринимают работники лесхоза, чтобы не допустить чрезвычайной...
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