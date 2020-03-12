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Объявлен сбор средств на лечение Софии Жагунь

12.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Объявлен сбор средств на лечение Софии Жагунь. Диагноз - спинальная мышечная атрофия 1 степени.

София родилась 14 ноября 2019 года абсолютно здоровым ребенком. В возрасте 1 месяца родители прошли плановый осмотр врачом-неврологом, патологий не было выявлено и были даны определенные рекомендации по наблюдению и уходу.

Однако близкие забили тревогу, потому что поняли, что девочка развивается с отклонениями от нормы - мало двигает ручками и ножками, не пытается удерживать головку.

Малышку наблюдали в учреждении здравоохранения в г. Барановичи, а затем направили в Минск в РНПЦ «Мать и дитя».

Там, на основании генетического обследования, ребенку был вынесен диагноз-приговор «Спинальная мышечная атрофия 1 степени». Диагноз поистине страшный, детки без необходимого лечения не доживают и до двух лет.

Лечения в нашей стране нет, в мире есть только один препарат, способный помочь малышке. Он производится в США и стоит 2,5 млн. долларов. Сумма баснословная и без помощи неравнодушных людей близким девочки не справиться.

Кроме того, рассматриваются и другие альтернативные варианты лечения и в данный момент родители ждут ответа из клиники.

Чтобы не потерять драгоценное в данной ситуации время, был начат сбор средств на лечение. Состояние Софии постоянно ухудшается. И очень важно, чтобы к тому моменту, когда клиника даст ответ, уже были собраны определенные накопления, которые позволят незамедлительно начать лечение.

Средства на лечение для Софии можно перечислить по благотворительным счетам в ОАО «Беларусбанк» УНП200369858 МФОАКВВВУ21802. Счета открыты в отделении 117 на имя Жагунь Юлии Павловны:


в белорусских рублях BY96 АКВВ 3134 0000 1476 4132 0117

в долларах США BY81 АКВВ 3134 0000 1476 5132 0117

в евро В Y66*AKBB 3134 0000 1476 6132 0117

в российских рублях BY 51 АКВВ 3134 0000 1476 7132 0117

Формулировка платежного поручения: «Оказание благотворительной помощи на лечение Жагунь Софии Евгеньевны»

Также помощь можно оказать:

пополнив баланс МТС +37529 7354343

услуга МТС «поделись балансом» *363*375297354343*сумма#вызов

карта Беларусбанк 6711 7700 1842 9519 до 01/23

карта МТБанк 5351 0410 7159 2016 до 07/22

карта Сбербанк России 5336 6903 7487 9338 до 05/22 имя пользователя ANGELIK АК ART1NE V А

Яндекс деньги: 4100 1116 0404 7338

PayPal: diinitri.scharavin89@mail.ni



 
Теги: Минск
 
 
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Объявлен сбор средств на лечение Софии Жагунь. Диагноз - спинальная мышечная атрофия 1 степени. София родилась 14 ноября 2019 года абсолютно здоровым ребенком. В...
 
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