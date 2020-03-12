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Лукашенко простимулирует белорусов покупать электромобили

12.03.2020 14:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стали известны основные положения указа о стимулировании использования электромобилей в Беларуси



Лукашенко внесен на рассмотрение указ о поддержке развития электротранспорта в Беларуси.

Как сообщает телеграм-канал Пул первого, в нем нсколько основных пунктов: 

освободить от уплаты пошлины на допуск электромобилей к участию в дорожном движении;

ставка НДС при ввозе электромобиля – ноль процентов;

освободить от НДС зарядные станции;

земельные участки для строительства зарядных комплексов – в аренду бесплатно;

плата за парковку электромобилей в оборудованных местах – не взимается до 2026 г.
 
 
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Стали известны основные положения указа о стимулировании использования электромобилей в Беларуси
 
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