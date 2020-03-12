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Рано радовались: доллар и евро снова пошли в рост

12.03.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль в четверг обвалился к доллару и евро. Валютная корзина в итоге подешевела сразу на 0,50%. Её значение вернулось к уровню начала недели.

Получается, что стоимость корзины валют сегодня такая же, как до начала торгов в понедельник, но курсы основных валют уже существенно изменились.

Курс доллара подскочил на 0,0333 BYN до 2,3474 BYN/USD. До исторического максимума не хватило всего 0,0044 BYN.

С начала месяца американская валюта подорожала уже на 0,1083 BYN (+4,84%).

Кус евро вырос сразу на 0,0257 BYN до 2,6471 BYN/EUR.

За вторник и среду белорусский рубль отбросил евро вниз на 0,0536 BYN, но сегодня опять не удержался и начал дешеветь.

С начала марта курс евро подскочил уже почти на 18 копеек.

Курс российского рубля рухнул на 0,0707 BYN до 3,1656 BYN/100 RUB.

С начала месяца стоимость сотни российских рублей обвалилась на 17,5 копеек.


Центробанк России

Официальный курс доллара Банка РФ подскочил на 2,56 рубля до 74,0274 российских рублей. 

Официальный курс евро скакнул ещё выше. Прирост составил 2,64 рубля до 83,6584 российских рублей.

Обе валюты успешно преодолели максимумы за четыре года.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль в четверг обвалился к доллару и евро. Валютная корзина в итоге подешевела сразу на 0,50%. Её значение вернулось к уровню начала недели.
 
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