Спортсмены Брестской области могут завоевать больше олимпийских лицензий - Барауля

Источник материала: Виртуальный Брест

Спортсменам Брестской области по силам завоевать больше лицензий для участия в XXXII летних Олимпийских играх, которые пройдут в нынешнем году в японском Токио. Такое мнение высказал сегодня заместитель министра спорта и туризма Александр Барауля перед коллегией управления спорта и туризма Брестского облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.





"Брестская область традиционно представлена в национальных командах, прежде всего в гребле, легкой атлетике. Это виды спорта, с которыми мы связываем особые медальные надежды на грядущей Олимпиаде. Уверен, потенциал спортсменов региона высокий. Пока они завоевали десять лицензий, но надеемся, что их будет больше. Сегодня обсудим, что еще необходимо предпринять, чтобы спортсмены завоевали олимпийские медали. Решающими здесь будут не сама подготовка, а какие-то детали, которые дадут прибавку в доли секунды", - отметил Александр Барауля.

В Брестской области подготовку к Играм в Токио ведут 38 спортсменов-кандидатов. Для оказания финансовой поддержки им назначены стипендии областного и горрайисполкомов, объединения профсоюзов. Право на участие в Олимпиаде завоевали пять легкоатлетов региона: Татьяна Холодович (метание копья), Эльвира Герман (бег 100 м с барьерами), Анна Малыщик (метание молота), Виктория Рощупкина (спортивная ходьба) и Карина Демидик (прыжки в высоту). Также лицензии на счету Сергея Володько и Анастасии Яниной (гребля академическая), Олега Юрени (гребля на байдарках и каноэ), Анастасии Шкурдай (плавание) и Юрия Щербацевича (стрельба пулевая).

Александр Барауля сказал, что с марта до 1 июня (возможно до 1 июля) запланированы отборочные этапы в отдельных видах спорта. Белорусские спортсмены продолжат борьбу за олимпийские лицензии.

На коллегии областного управления спорта и туризма отмечено, что в 2019 году атлеты Брестского региона на международных соревнованиях завоевали 70 наград, почти треть из них - высшего достоинства. Больше всего медалей и зачетных очков получено в легкой и тяжелой атлетике, гребле.