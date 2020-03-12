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Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Источник материала: СТВ
Приятно проводить много времени с любимым человеком. И ещё приятнее устроить какую-нибудь шалость, чтобы и себя занять, и партнёра рассмешить.
Как
Позже девушка добавила, что её парню шутка очень понравилась.
Кстати, ранее мы рассказывали о сюрпризе, который устроил для своей жены мужчина.
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Приятно проводить много времени с любимым человеком. И ещё приятнее устроить какую-нибудь шалость, чтобы и себя занять, и партнёра рассмешить.
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