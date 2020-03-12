Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают

Источник материала: СТВ

Приятно проводить много времени с любимым человеком. И ещё приятнее устроить какую-нибудь шалость, чтобы и себя занять, и партнёра рассмешить.

Как сообщает Bored Panda, в Австрии девушка заказала 400 пар глаз, чтобы расклеить их на вещах в квартире своего молодого человека. Под руку избраннице юноши попалось вообще всё: яйца, стиральная машина, дверная ручка и многое другое. Смотрите сами.



Фото: Bored Panda / OJ



Фото: Bored Panda / OJ



Фото: Bored Panda / OJ



Фото: Bored Panda / OJ



Фото: Bored Panda / OJ



Фото: Bored Panda / OJ



Фото: Bored Panda / OJ



Фото: Bored Panda / OJ



Фото: Bored Panda / OJ

Позже девушка добавила, что её парню шутка очень понравилась.

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