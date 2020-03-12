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Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают

12.03.2020 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Приятно проводить много времени с любимым человеком. И ещё приятнее устроить какую-нибудь шалость, чтобы и себя занять, и партнёра рассмешить. 

Как сообщает Bored Panda, в Австрии девушка заказала 400 пар глаз, чтобы расклеить их на вещах в квартире своего молодого человека. Под руку избраннице юноши попалось вообще всё: яйца, стиральная машина, дверная ручка и многое другое. Смотрите сами. 

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Фото: Bored Panda / OJ 

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Фото: Bored Panda / OJ 

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Фото: Bored Panda / OJ 

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Фото: Bored Panda / OJ 

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Фото: Bored Panda / OJ 

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Фото: Bored Panda / OJ 

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Фото: Bored Panda / OJ 

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Фото: Bored Panda / OJ 

Девушка смешно пошутила. Теперь её парню будет казаться, что за ним наблюдают
Фото: Bored Panda / OJ 

Позже девушка добавила, что её парню шутка очень понравилась. 

Кстати, ранее мы рассказывали о сюрпризе, который устроил для своей жены мужчина.

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Приятно проводить много времени с любимым человеком. И ещё приятнее устроить какую-нибудь шалость, чтобы и себя занять, и партнёра рассмешить. 
 
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