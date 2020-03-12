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«Не надо кормить гнилью людей». Минчанка отсудила у АЗС деньги за слойку с плесенью
Источник материала: Tut.by
«Кормить гнильем людей нельзя, таких продавцов надо наказывать», — считает минчанка Юлия, которая в декабре прошлого года купила на АЗС United Company слойку, а она оказалась с «мехом из плесени». Женщина потребовала у АЗС деньги за нанесенный моральный вред, а когда ей в этих выплатах отказали, пошла в суд и выиграла дело. Ответчик должен выплатить по иску больше 778 рублей.
Обиделась на продавца из-за плесени в булке
Напомним, 13 декабря прошлого года женщина купила венгерку (слойку) с творогом, яблоками и корицей на АЗС United Company, которая находится на выезде из Минска — на проспекте Дзержинского, возле магазина «Простор». По приезду на работу слойку она решила съесть, а откусив пару раз обнаружила, что внутри черная и белая плесень.
О сюрпризе Юлия сообщила на электронную почту сети United Company. Извинений женщина не получила, обиделась и решила «наказать объект торговли по закону». Она написала жалобу на АЗС и потребовала выплатить ей 300 рублей — компенсация морального вреда, также обратилась с жалобой в санстанцию.
На АЗС сообщили: готовы вернуть 2 рубля 20 копеек за купленный продукт, но выплата компенсации за моральный вред возможна только по решению суда.
АЗС: «Нашей продукцией все довольны»
После этого принципиальная автомобилистка решила подать иск в суд Московского района. Безвозмездную юридическую помощь и сопровождение в суде ей оказало
— Мы подтверждаем, что покупательница приобрела у нас венгерку, но по снимкам мы не видим, что она наша. Непонятно, как там появилась такая плесень, у нас такой в продукции никогда не было, — отметил управляющий АЗС Михаил Юркович, с предъявленным иском он согласился частично.
Михаил Юркович пояснил: информация от покупателя им по электронной почте действительно поступала, оттуда ее передали начальнику отдела общепита, а та — на АЗС.
— Сказали убрать эти венгерки на время разбирательства. Но мы их смотрели — проблем не было. Мы не исключаем человеческий фактор и что что-то могло произойти. Бывает, что мы находим просрочку, это бывает 2−3 раза в год. Но наши покупатели довольны товаром, иначе по утрам и вечерам у нас бы не было очередей за ним.
Свидетель, бармен АЗС Надежда, подтвердила слова управляющего: «Жалоб на качество продукции у покупателей никогда не было». Девушка пояснила, что после того, как им сообщили, что в венгерках есть плесень, в продаже их оставалось всего несколько штук.
— Мы их сразу убрали и разломали — посмотреть, что внутри. Но плесени там не было, — пояснила работница.
«Мы предлагали компенсацию 22 рубля — это в 10 раз больше стоимости слойки»
— Сумма, предъявленная по иску — неадекватная, как за моральный вред, так и от общества потребителей. Откуда она взялась? Ведь все здоровы. На видео видно — никакого шока у истицы не было, секундное замешательство. А выплату хочется немалую.
Высказывая свое мнение по иску, представитель АЗС напомнил о временах, когда торговые объекты «захлестнула волна вымогательств от разных обществ потребителей», когда за мелкие нарушения их представители «дети лейтенанта Шмидта» запугивали продавцов, требовали денежных выплат и оплаты их лекций. Кроме того, то и дело мелькала информация как заграницей покупатели подавали иски на производителей и продавцов и отсуживали большие деньги. А теперь эта волна докатилась и к нам.
Ответчик пояснил: до суда он принципиально не связывался с истицей, так как она захотела очень большую денежную компенсацию. Управляющий предложил свои выплаты — 2 рубля 20 копеек за саму венгерку, но при условии, что остатки ее будут им возвращены, также они готовы выплатить компенсацию морального вреда — 22 рубля, что в десять раз превышает стоимость слойки.
Санстанция: «Плесенью можно отравиться»
В суде Юлия сообщила, что обращалась в санстанцию — хотела сдать венгерку на анализ, но принимать ее на исследование отказались.
— Да, я видел то изделие с плесенью. Но мы товар у граждан на анализы не берем. Есть утвержденные методы отбора пробы, это делают наши специалисты, когда выезжают на объект, который нужно проверить, объяснил вызванный в суд Евгений Ситкевич, представитель Центра гигиены и эпидемиологии Московского района.
В день, когда Юлия обратилась к санитарным врачам, они проверили АЗС, на которой была сделана покупка. Изделий за 12 декабря, той партии, из которой купила слойку покупатель, уже не было. В наличии были более свежие слойки — за 13 декабря, они были качественными.
Однако, санстанция обнаружила на АЗС торт «Медовик», с просроченным сроком реализации на полдня. За это предприятие оштрафовали на 10 базовых величин или 270 рублей.
— Если человек съест продукт с плесенью, которая не является благородной, то угроза здоровью возможна. Просроченный торт тоже опасен, — отметил Евгений Ситкевич. — А чтобы установить причинно-следственную связь, что именно от этой продукции произошло отравление, нужно проводить отбор проб и биоматериала, но доказательства это будут очень косвенные.
Евгений Ситкевич добавил, что жалоб от покупателей на некачественную продукцию АЗС United Company в за прошлый и текущий год к ним не поступало.
Юлия отметила, что ее позиция не связана с зарабатыванием денег посредством потребительского экстремизма и в том случае, если суд удовлетворит ее иск, то эти деньги она переведет на счет героя одной из статей AUTO.TUT.BY —
Суд Московского района Минска принял решение о взыскании с ответчика суммы более 778 рублей, из которой 102 рубля 20 копеек предназначаются минчанке, купившей слойку.
Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
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Минчанка купила на АЗС испорченную слойку и потребовала деньги за нанесенный моральный вред, а когда ей в этих выплатах отказали, пошла в суд и выиграла дело.
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