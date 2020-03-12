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Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN
Источник материала: СТВ
Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN в программе
Вы любите бывать в Минске?
EMIN, певец, музыкант, автор песен:
Удается погулять или просто на концерт и домой?
EMIN:
Это такая обширная программа, уже готовая в 2020 году. Чем еще будете удивлять на фестивале «Жара»?
EMIN:
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Фестиваль «Жара» может пройти в Минске. Подробности рассказал EMIN в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Вы любите бывать в Минске? EMIN, певец, музыкант, автор...
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