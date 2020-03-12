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Украина закрывает некоторые пункты пропуска на границе из-за коронавируса

12.03.2020 14:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Украина закрывает некоторые пункты пропуска на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об автомобильных и пешеходных переходах, а также железнодорожных контрольных пунктах Львовской, Закарпатской и Волынской областей.

«Если пневмония вызвана коронавирусом, эта методика может помочь пациенту выжить»

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор ВОЗ (подробнее здесь).

Украина закрывает некоторые пункты пропуска на границе из-за коронавируса

Ранее организация расценивала вспышку COVID-19 как эпидемию с многочисленными очагами. Однако уровень распространения достиг мирового масштаба. В настоящее время болезнь присутствует в 114 странах.

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Новости Украины. Украина закрывает некоторые пункты пропуска на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об автомобильных и пешеходных...
 
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