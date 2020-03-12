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Украина закрывает некоторые пункты пропуска на границе из-за коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Украина закрывает некоторые пункты пропуска на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об автомобильных и пешеходных переходах, а также железнодорожных контрольных пунктах Львовской, Закарпатской и Волынской областей.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. Об этом на брифинге в Женеве сообщил генеральный директор ВОЗ (подробнее
Ранее организация расценивала вспышку COVID-19 как эпидемию с многочисленными очагами. Однако уровень распространения достиг мирового масштаба. В настоящее время болезнь присутствует в 114 странах.
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Новости Украины. Украина закрывает некоторые пункты пропуска на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет об автомобильных и пешеходных...
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