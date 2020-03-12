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Уделите несколько минут, чтобы усовершенствовать сервис ЖКХ

12.03.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Чтобы усовершенсвовать качество услуг ЖКХ, нам необходимо всем вместе периодически общаться на актуальные для этой сферы темы. 

Сегодня мы предлагаем вам поспособствовать позитивным изменениям ЖКХ в нашем районе и области.

Уделите несколько минут и ответьте в комментариях на следующие вопросы! Можно анонимно.

Это поможет узнать, какие существуют пробелы в обслуживании и найти способы их устранить! 

Ответы оформляйте в формате: 1 (ваш ответ на 1й вопрос).... 2...3...4.....

  1. Приходилось ли Вам обращаться в организацию ЖКХ ?  Как Вы оцените оперативность и качество исполнения Вашего запроса?
  2. Есть ли у Вас  предложения и пожелания по улучшению качества предоставляемых работ, услуг?
  3. Как Вы считаете, достаточно ли Вы информированы о предоставляемых ЖКХ услугах, о порядке и условиях их оказания?
  4. Есть ли за что Вам сказать «спасибо» коммунальщикам?

 
 
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Чтобы усовершенсвовать качество услуг ЖКХ, нам необходимо всем вместе периодически общаться на актуальные для этой сферы темы.  Сегодня мы...
 
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