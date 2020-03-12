Уделите несколько минут, чтобы усовершенствовать сервис ЖКХ

Чтобы усовершенсвовать качество услуг ЖКХ, нам необходимо всем вместе периодически общаться на актуальные для этой сферы темы.
Сегодня мы предлагаем вам поспособствовать позитивным изменениям ЖКХ в нашем районе и области.
Уделите несколько минут и ответьте в комментариях на следующие вопросы! Можно анонимно.
Это поможет узнать, какие существуют пробелы в обслуживании и найти способы их устранить!
Ответы оформляйте в формате: 1 (ваш ответ на 1й вопрос).... 2...3...4.....
- Приходилось ли Вам обращаться в организацию ЖКХ ? Как Вы оцените оперативность и качество исполнения Вашего запроса?
- Есть ли у Вас предложения и пожелания по улучшению качества предоставляемых работ, услуг?
- Как Вы считаете, достаточно ли Вы информированы о предоставляемых ЖКХ услугах, о порядке и условиях их оказания?
- Есть ли за что Вам сказать «спасибо» коммунальщикам?