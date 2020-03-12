Уделите несколько минут, чтобы усовершенствовать сервис ЖКХ

Источник материала: Ивьевский край

Чтобы усовершенсвовать качество услуг ЖКХ, нам необходимо всем вместе периодически общаться на актуальные для этой сферы темы.

Сегодня мы предлагаем вам поспособствовать позитивным изменениям ЖКХ в нашем районе и области.

Уделите несколько минут и ответьте в комментариях на следующие вопросы! Можно анонимно.

Это поможет узнать, какие существуют пробелы в обслуживании и найти способы их устранить!

Ответы оформляйте в формате: 1 (ваш ответ на 1й вопрос).... 2...3...4.....