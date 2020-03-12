На минувшей неделе состоялся семинар по вопросам охраны труда и проведения обязательных медицинских осмотров.

Основная тема прошедшего семинара – «Обеспечение условий и охраны труда на предприятии. Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний».

На мероприятии собрались специалисты по охране труда, руководители или специалисты, ответственные за организацию охраны труда, специалисты по кадрам, также присутствовали представители компаний, расположенных на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень».

Гостей и участников семинара поприветствовала главный специалист отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Надежда Левинцова.

На тему организации и проведения обязательных медицинских осмотров работающих в Республике Беларусь выступила врач-гигиенист отдела гигиены ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Елена Смирнова. Специалист отметила, что на сегодняшний день вопросы проведения обязательных медосмотров нормируются законодательством. Елена Владимировна не только ознакомила с изменениями законодательства в этом вопросе, но и отвечала на вопросы присутствующих.

Об организационных вопросах проведения обязательных медосмотров рассказала врач-терапевт ГУ «Смолевичская ЦРБ» Татьяна Орлова.

Татьяна Анатольевна призвала представителей организации следить за своевременным прохождением медосмотров работниками, а также акцентировала внимание, что медосмотры необходимо проходить строго по графику.

Врач-гигиенист ГУ «Смолевичский РЦГиЭ» Дмитрий Кузмич вел беседу о специфических санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям труда работающих.

О порядке работы комиссии по назначению пособия по временной нетрудоспособности в связи с травмой в быту рассказала инспектор Смолевичского районного отдела Минского областного ФСЗН Татьяна Смычек. Также она обратила внимание, как правильно оформлять документы в таком случае.

Информативным было и выступление главного специалиста отдела занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Надежды Левинцовой, которая рассказала об основных изменениях в законодательстве об охране труда.

– Отличительная черта нашей политики в области охраны труда – это активное влияние государства на эти процессы через доступные ему механизмы и процедуры, – отметила Надежда Геннадьевна. – Это, прежде всего, разработка и принятие законодательства, которое устанавливает обязательные требования и гарантии, определяет компетенцию в области охраны труда всех заинтересованных сторон.

Закон «Об охране труда» принят в 2008 году, в 2013 году он изложен в новой редакции. 18 декабря 2019 г. принят Закон Республики Беларусь№ 274-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране труда». Закон вступит в силу с 28 июня 2020 г.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.