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Соревнования по шахматам «Белая ладья»

12.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

11 марта 2020 года в актовом зале государственного учреждения образования «СШ № 4 г.Дзержинска» состоялись соревнования по шахматам «Белая ладья» среди учреждений общего среднего образования района.

В соревнованиях приняли участие 14 учреждений образования. По результатам 5 туров призовые места распределились следующим образом:

1 место - ГУО "Гимназия № 1 г.Дзержинска"

2 место - ГУО "Гимназия г.Дзержинска"

3 место - ГУО "СШ №1 г.Фаниполя»

Хочется выразить благодарность администрации и педагогам государственного учреждения образования «СШ № 4 г.Дзержинска» за гостеприимство и качественную подготовку актового зала для проведения соревнований.






 
 
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11 марта 2020 года в актовом зале государственного учреждения образования «СШ № 4 г.Дзержинска» состоялись соревнования по шахматам «Белая ладья»...
 
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