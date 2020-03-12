11 марта 2020 года в актовом зале государственного учреждения образования «СШ № 4 г.Дзержинска» состоялись соревнования по шахматам «Белая ладья» среди учреждений общего среднего образования района.
В соревнованиях приняли участие 14 учреждений образования. По результатам 5 туров призовые места распределились следующим образом:
1 место - ГУО "Гимназия № 1 г.Дзержинска"
2 место - ГУО "Гимназия г.Дзержинска"
3 место - ГУО "СШ №1 г.Фаниполя»
Хочется выразить благодарность администрации и педагогам государственного учреждения образования «СШ № 4 г.Дзержинска» за гостеприимство и качественную подготовку актового зала для проведения соревнований.