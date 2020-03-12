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Почему в МАРТ обращаются с жалобами на защитников прав потребителей?

12.03.2020 15:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира».

Сколько стоит экспертиза некачественного товара?

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
А вот в МАРТ обращаются с жалобами на защитников прав потребителей? Скажем так, обратная сторона медали. И насколько много таких жалоб?

Почему в МАРТ обращаются с жалобами на защитников прав потребителей?

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:
Обращаются. Вы знаете, таких обращений немного, но, на самом деле, они есть. И есть не только от потребителей, но и от субъектов предпринимательства. Мы уже затрагивали вопрос общественного контроля вот этого незаконного. А второй момент – это, опять же, понимаете, это как и при покупке товара, так и в общественном объединении в некоторых бывают такие ситуации, когда стороны друг друга не понимают. Либо, например, кто-то невнимательно относится к потребителю, не помогает ему должным образом, либо завышенные требования предъявляет к внесению вступительных взносов в общественное объединение. И так далее.

Такие вопросы есть. Другое дело, что, понимаете, опять же возникают они зачастую из-за того, что потребитель не в полной мере владеет информацией, а общественное объединение некорректно себя ведёт. И может быть даже не совсем в соответствии с требованиями законодательства. Поэтому, к сожалению, такие ситуации бывают. Информируем потребителей, обязательно и на своем сайте министерства антимонопольного урегулирования и торговли мы потребителям объяснили. Потому что, к сожалению, были и такие случаи, когда общественное объединение пытается выдавать себя за государственную защиту.

Люди в материале: Инна Гаврильчик, Игорь Марзалюк

 
 
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О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира». Сколько стоит экспертиза некачественного товара? Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:А вот в МАРТ...
 
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