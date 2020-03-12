Почему в МАРТ обращаются с жалобами на защитников прав потребителей?

Источник материала: СТВ

О защите прав потребителя говорили в программе «В обстановке мира» .

Сколько стоит экспертиза некачественного товара?

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

А вот в МАРТ обращаются с жалобами на защитников прав потребителей? Скажем так, обратная сторона медали. И насколько много таких жалоб?





Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

Обращаются. Вы знаете, таких обращений немного, но, на самом деле, они есть. И есть не только от потребителей, но и от субъектов предпринимательства. Мы уже затрагивали вопрос общественного контроля вот этого незаконного. А второй момент – это, опять же, понимаете, это как и при покупке товара, так и в общественном объединении в некоторых бывают такие ситуации, когда стороны друг друга не понимают. Либо, например, кто-то невнимательно относится к потребителю, не помогает ему должным образом, либо завышенные требования предъявляет к внесению вступительных взносов в общественное объединение. И так далее.