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Определен самый подделываемый смартфон

12.03.2020 15:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ресурс Gizmochina со ссылкой на разработчиков бенчмарка Master Lu назвал топ-10 самых подделываемых в Китае смартфонов.


Самым подделываемым аппаратом оказался iPhone 8, за ним следуют два устройства от Samsung (раскладушки W2018 и W2019, не продаются на нашем рынке). Четвертая позиция — у iPhone Xs, пятая — у Samsung Galaxy S10+. Дальше следуют Honor 9, Samsung Galaxy S8+, OnePlus 7 Pro, Xiaomi Mi 6 и Samsung Galaxy S8. Впрочем, в общей массе чаще копируют именно устройства от Apple и Samsung — на них соответственно приходится 29,54% 26,44% подделок.

При этом в «репликах», как правило, устанавливают дисплеи с HD-разрешением, а также процессоры от компании MediaTek низкой производительности. Эти смартфоны продают повсеместно, но чаще всего — Пекине, Шэньчжэне и Гуанчжоу.

Ниже — цены некоторых оригинальных аппаратов из списка выше:

 
 
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В «репликах», как правило, устанавливают дисплеи с HD-разрешением, а также процессоры от компании MediaTek низкой производительности.
 
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