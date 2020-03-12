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ГАИ проводит профилактические мероприятия в школах перед каникулами

12.03.2020 14:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ проводит профилактические мероприятия в школах перед каникулами
АиФ

Как сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, в преддверии школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят в учреждениях образования профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В ходе мероприятий особое внимание уделяется теме использования световозвращающих элементов, правилам безопасного поведения при использовании велосипедов и иных средств передвижения, а также правилам безопасной перевозки детей.

Сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска совместно с ГУО «ЦДОДиМ «Ветразь» г. Минска» организовали для учащихся школ и гимназий Октябрьского района столицы квест-игру «Город безопасных дорог!». Данная игра состоит из этапов, пройдя которые ребята должны разгадать зашифрованные девизы и руководствоваться ими в повседневной жизни.

ГАИ проводит профилактические мероприятия в школах перед каникулами
 

Таким образом, в игровой форме несовершеннолетние участники дорожного движения повторяют и изучают правила дорожного движения, которые им необходимо знать и соблюдать. Многие этапы были посвящены правилам, которыми необходимо руководствоваться велосипедистам. Именно аварии с участием данного вида транспортных средств заканчиваются достаточно тяжелыми последствиями.

ГАИ проводит профилактические мероприятия в школах перед каникулами
 

Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а также призывает приложить максимально усилия, чтобы обезопасить самых юных и незащищенных участников дорожного движения.

ГАИ проводит профилактические мероприятия в школах перед каникулами В Беларуси пройдет акция ГАИ: «Будь примером своему ребенку!»

Возможно, многие отправятся в период каникул за город, поэтому не стоит забывать и о правилах безопасной перевозки детей. Кроме того, водителям необходимо быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно на дворовых территориях и в местах массового скопления детей.

С 6 по 15 марта по всей республике проходит комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних под девизом: «Будь примером своему ребенку!».

СПРАВКА

За январь-февраль 2020 года на территории г. Минска с участием несовершеннолетних произошло 8 ДТП, в результате которых 10 детей получили травмы и 1 ребенок погиб.

 
Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция в преддверии школьных каникул проводит усиленную работу в учреждениях образования.
 
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