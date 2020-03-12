ГАИ проводит профилактические мероприятия в школах перед каникулами

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» старший инспектор по АиП ОГАИ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК, в преддверии школьных каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят в учреждениях образования профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В ходе мероприятий особое внимание уделяется теме использования световозвращающих элементов, правилам безопасного поведения при использовании велосипедов и иных средств передвижения, а также правилам безопасной перевозки детей.

Сотрудники отдела ГАИ Октябрьского РУВД г. Минска совместно с ГУО «ЦДОДиМ «Ветразь» г. Минска» организовали для учащихся школ и гимназий Октябрьского района столицы квест-игру «Город безопасных дорог!». Данная игра состоит из этапов, пройдя которые ребята должны разгадать зашифрованные девизы и руководствоваться ими в повседневной жизни.





Таким образом, в игровой форме несовершеннолетние участники дорожного движения повторяют и изучают правила дорожного движения, которые им необходимо знать и соблюдать. Многие этапы были посвящены правилам, которыми необходимо руководствоваться велосипедистам. Именно аварии с участием данного вида транспортных средств заканчиваются достаточно тяжелыми последствиями.





Госавтоинспекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а также призывает приложить максимально усилия, чтобы обезопасить самых юных и незащищенных участников дорожного движения.

Возможно, многие отправятся в период каникул за город, поэтому не стоит забывать и о правилах безопасной перевозки детей. Кроме того, водителям необходимо быть готовыми к внезапному появлению детей на дороге, особенно на дворовых территориях и в местах массового скопления детей.

С 6 по 15 марта по всей республике проходит комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних под девизом: «Будь примером своему ребенку!».

СПРАВКА

За январь-февраль 2020 года на территории г. Минска с участием несовершеннолетних произошло 8 ДТП, в результате которых 10 детей получили травмы и 1 ребенок погиб.