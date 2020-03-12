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В Польше - первая смерть от коронавируса
Источник материала: Партизан
В Познани от коронавируса умер человек — это первый летальный случай от данного заболевания в Польше.
О смерти
Всего в Польше на данный момент подтверждено 47 случаев заболевания коронавирусом.
Власти страны закрыли на карантин школы, детские сады и университеты.
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В Познани от коронавируса умер человек — это первый летальный случай от данного заболевания в Польше.
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