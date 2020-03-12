Пришла весна – благоустраиваться пора  

Наступила весна, а это значит – пришло время привести в порядок дворовые территории, сделать чище и краше улицы города и деревень. В Смолевичском районе, как и на территории всей Минщины, объявлен месячник по благоустройству и наведению порядка на земле.

Сотрудники Смолевичского ЖКХ уже вовсю принялись благоустраивать город Смолевичи и район. По словам директора организации Алексея Горбача в год малой родины как никогда актуально аккумулировать силы и объединиться, чтобы сделать родной край чище и краше.

– Смолевичским ЖКХ определен перечень работ по населенным пунктам района, где будет проведено благоустройство и работы по наведению порядка, – рассказал Алексей Сергеевич.

Корреспондент «КС» вместе с Алексеем Горбачем отправились в деревню Кривая Береза, где вовсю кипит работа. Здесь запланирован текущий ремонт жилых домов №№32, 34 и 36 по улице Центральной. В связи с этим работники жилищно-коммунальной службы сначала убрали незаконные огороды близ домов, которые мешали подъезду к зданиям. Сейчас начаты работы по штукатурке цоколя, затем он будет покрашен и будут отремонтированы балконы. Это запланированный ремонт, на эти цели выделены деньги из районного бюджета.

– Огороды, возведенные возле многоквартирных домов – незаконные, и к тому же они мешают подъезду к балконам, – отметил Алексей Сергеевич. – Самовольные огороды будем убирать и в городе, и в районе, а на их месте появятся зеленые зоны. А тем, кто желают заниматься огородничеством, рекомендуем обращаться с заявлениями в сельские советы, после чего вам выделят землю для ведения личного подсобного хозяйства.

Большие работы по благоустройству проводятся и в Смолевичах. Так, в этом году ЖКХ выиграло тендер на обслуживание улично-дорожной сети в городе. Уже закуплен асфальтогранулят и планируется подсыпка им улиц города. На сегодня полностью выполнены работы по улице Первой набережной и 1-му Ленинскому переулку.

Также ведутся работы по улице Заречной. Здесь решено благоустроить водоем, сделать тротуары и установить скамейки – чтобы в городе было не только комфортно, но и красивою.

В районе Юго-Запад проведена большая работа по уборке кустарников, а сейчас в центре микрорайона начата разработка клумбы, также там ремонтируются дороги.

Помимо этого Смолевичское ЖКХ делает работы по отсыпке городского пляжа.

Быстрыми темпами идут работы по укладке тротуара по улице Плисской.

– Планы на этот год большие, но у нас трудятся 550 человек – за нами благоустройство города и района, и совместными усилиями все должно получиться, – отметил Алексей Сергеевич. – Также хочется призвать жителей района заняться благоустройством дворов, участков. Если кому-то нужна техника, чтобы убрать мусор, обращайтесь в Смолевичское ЖКХ и на платной основе предоставим ее вам.

Ни для кого не является секретом то, что только совместными усилиями всех жителей, жилищно-коммунальной службы, предприятий, учреждений и организаций наши населенные пункты могут стать еще уютнее для нас самих и привлекательнее для наших гостей.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.







