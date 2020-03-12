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Лукашенко подписал указ о льготах для электромобилей
Источник материала: Myfin
Так, в частности, предусматривается:
Источник: Myfin.by
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Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил указ о поддержке развития электротранспорта. Документом предусматриваются льготы для владельцев электромобилей....
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