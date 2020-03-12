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Лукашенко подписал указ о льготах для электромобилей

12.03.2020 15:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: ap.by

Так, в частности, предусматривается:

  • освобождение электротранспорта от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении,
  • ввозной НДС на электромобили будет обнулен,
  • от НДС освободят зарядные станции,
  • земельные участки для строительства зарядных станций будут передаваться в аренду бесплатно.
  • плата за парковку электромобилей в оборудованных местах до 2026 года не будет взиматься.

Источник: Myfin.by
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Теги: Новости, Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил указ о поддержке развития электротранспорта. Документом предусматриваются льготы для владельцев электромобилей....
 
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