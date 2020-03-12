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Работу над созданием лекарств против вируса COVID-19 ускорили

12.03.2020 15:51 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Фонды Билла и Мелинды Гейтс, Wellcome и Mastercard запускают инициативу по ускорению разработки и доступности лекарств против COVID-19

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, благотворительный фонд Wellcome и Mastercard направят до 125 миллионов долларов начального финансирования для сдерживания распространения COVID-19 путем выявления, оценки, развития и расширения масштабов лечения. Партнеры стремятся обеспечить равный доступ к препаратам, в том числе расширить их распространение и обеспечить доступность.

Инициатива выполнит функцию катализатора, ускоряя создание новых и оценивая имеющиеся медикаменты и биологические препараты как для немедленного лечения пациентов с COVID-19, так и для борьбы с другими вирусными патогенами в долгосрочной перспективе. В настоящее время не существует противовирусных препаратов или иммунотерапевтических средств широкого спектра действия для борьбы с появляющимися патогенными микроорганизмами, и ни одного одобренного для применения против COVID-19.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс и фонд Wellcome направляют на поддержку акселератора около 50 миллионов долларов каждый, а Mastercard Impact Fund выделил около 25 миллионов долларов на стимулирование начального этапа работы акселератора. Сумма, пожертвованная фондом Гейтсов, является частью анонсированной в прошлом месяце инициативы, согласно которой фонд планирует выделить до 100 миллионов долларов для глобальной борьбы с COVID-19.

«Заболевания, подобные COVID-19, распространяются очень быстро, но процесс разработки вакцин и лекарств против них продвигается медленно, – комментирует Марк Сузман, исполнительный директор Фонда Билла и Мелинды Гейтс. – Если мы хотим защитить мир от таких вспышек, как COVID-19, и особенно – тех, кто наиболее уязвим, то нам нужно найти способ ускорить исследования и разработку. Это требует от правительств, бизнеса и благотворительных организаций незамедлительных действий по финансированию НИОКР».

Акселератор для борьбы с COVID-19 будет работать совместно с Всемирной организацией здравоохранения, государственными и частными спонсорами и компаниями, а также с глобальными институтами регулирования и формирования политик. Акселератор будет иметь комплексную направленность – от разработки лекарственных препаратов до их выпуска в нужном объеме. Обмен результатами исследований, координация инвестиций и объединение ресурсов помогут ускорить исследования. Именно такое сотрудничество стало ключевым в борьбе со вспышкой вируса Эбола в 2014 году. За счет оперативного и гибкого финансирования на основных этапах процесса акселератор способствует появлению новых лекарственных и биологических препаратов против COVID-19 и других возможных эпидемий, обеспечивая доступ к лекарствам в странах с ограниченными ресурсами.

Участники акселератора для борьбы с COVID-19 будут объединят усилия при поддержке спонсоров, опираясь как на собственный опыт, так и на опыт других организаций. Инициатива будет заниматься сразу несколькими аспектами цикла создания лекарств, чтобы сократить путь разработанного препарата к его клинической оценке, производству и использованию. Чтобы определить компоненты соединения, акселератор будет использовать трехсторонний подход: тестирование одобренных соединений на активность против COVID-19, скрининг библиотек тысяч соединений с подтвержденными данными о безопасности, а также рассмотрение новых исследуемых соединений и моноклональных антител.

Лекарственные препараты или моноклональные антитела, которые прошли первоначальный скрининг, далее будут разрабатываться отраслевым партнером. Биотехнологическая и фармацевтическая отрасли станут важнейшими союзниками, которые предоставят свои библиотеки соединений и клинические данные для совместной работы, коммерциализации и экспертизы, необходимой для масштабирования успешных препаратов и моноклональных антител. Параллельно с разработкой лекарства против COVID-19, акселератор будет взаимодействовать с регулирующими органами для согласования критериев и развития производственных мощностей в отрасли. Ускоренный путь к эффективному лечению пациентов займет около одного года для уже одобренных продуктов или разработок, имеющих клинические результаты. Для соединений, находящихся на более ранних стадиях, путь будет более долгим – их ограничивает отсутствие клинических данных.

Доктор Джереми Фаррар, директор фонда Wellcome, рассказывает: «Коронавирус представляет собой беспрецедентную глобальную угрозу, и мы должны содействовать международному сотрудничеству в разработке методов лечения, быстрой диагностики и вакцин. Наука движется против COVID-19 с феноменальной скоростью, но для того, чтобы его опередить, нам нужно больше инвестиций, и мы должны обеспечить координацию исследований. Акселератор позволит нам сделать все это для создания потенциальных методов лечения, обеспечив поддержку в исследовании, разработке, оценке и производстве препаратов. COVID-19 – это чрезвычайно сложное инфекционное заболевание, но мы доказали, что с помощью международного сотрудничества мы можем бороться с подобными вспышками. Мы должны стремиться максимизировать усилия в сопротивлении COVID-19 и сделать результаты нашей работы доступными для всех. Инвестировать сейчас, в условиях риска, и объединять усилия – жизненно важно, если мы хотим изменить ход этой эпидемии. Мы приглашаем желающих присоединиться к нам в этой борьбе».

Ни один противовирусный препарат, одобренный для лечения сезонного гриппа и ВИЧ, не продемонстрировал эффективности против текущей эпидемии. Одна из причин отсутствия действенных методов лечения заключается в том, что такие лекарства не могут быстро выйти на рынок, и это может помешать исследованиям и коммерческой разработке. Акселератор для борьбы с COVID-19 поможет объединить ресурсы и экспертизу, чтобы снизить финансовые и технические риски для ученых, биотехнологических и фармацевтических компаний, а также обеспечить доступность препаратов для людей с ограниченными ресурсами. Уровень экспертизы фармацевтических компаний будет решающим в выявлении, исследовании и коммерциализации препаратов, показывающих успешные результаты.

«Мы гордимся возможностью присоединиться к борьбе с COVID-19 и продемонстрировать свою приверженность инклюзивному росту, – комментирует Майк Фроман, член совета директоров Mastercard. – Эта глобальная проблема не только представляет опасность здоровью и благополучию населения планеты, но и создает потенциальную угрозу экономической жизнеспособности миллионов людей, бизнеса и организаций по всему миру. Наш опыт по расширению доступности финансовых услуг доказал важность создания и развития партнерской сети, участники которой не только привлекают собственный капитал, но и делятся дополнительными активами и навыками. Мы будем рады присоединению к нашей инициативе и других партнеров, разделяющих идею инклюзивного роста».

Справка

О Фонде Билла и Мелинды Гейтс

Фонд Билла и Мелинды Гейтс делает все возможное, чтобы помочь людям вести здоровую и продуктивную жизнь. Основная задача фонда в развивающихся странах – улучшение общего уровня здоровья населения и предоставление им шанса выбраться из голода и нищеты. В Соединенных Штатах фонд принимает меры по обеспечению всем людям – особенно тем, у кого меньше всего ресурсов – доступа к возможностям, необходимым для достижения успехов в учебе и жизни. Фондом со штаб-квартирой в Сиэттле, штат Вашингтон, руководят главный исполнительный директор Марк Сузман (Mark Suzman) и сопредседатель Уильям Х. Гейтс Старший, работающие под патронатом Билла и Мелинды Гейтс, а также Уоррена Баффета.

О фонде Wellcome

Wellcome существует, чтобы улучшить здоровье, помогая процветать великим идеям. Мы поддерживаем исследователей, бросаем вызов серьезным проблемам со здоровьем, проводим кампанию для развития науки и помогаем каждому участвовать в исследованиях в области науки здравоохранения. Мы являемся политически и финансово независимым фондом.

О Mastercard

Masterсard (NYSE: MA) – глобальная технологическая компания, работающая в платежной индустрии. Наша миссия – обеспечивая безопасные, простые, технологичные и доступные транзакции, развивать и усиливать цифровую экономику, дающую преимущества всем и повсюду. Используя защищенные данные и сети, создавая партнерства и опираясь на то, что вдохновляет, мы предоставляем инновации и решения, которые помогают людям, финансовым институтам, правительствам и бизнесам реализовать свой наибольший потенциал. Наша культура и всё, что мы делаем внутри компании и за её пределами, определяется в соответствии с коэффициентом нравственности (decency quotient, DQ). Мы ведем бизнес более чем в 210 странах и территориях и создаем устойчивый мир, который открывает бесценные возможности для всех. Подробнее: https://www.mastercard.by/ru-by.html

 
 
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Фонды Билла и Мелинды Гейтс, Wellcome и Mastercard запускают инициативу по ускорению разработки и доступности лекарств против COVID-19
 
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