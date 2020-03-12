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Караник: «Мы перепрофилируем больницы не потому, что всё плохо»
Источник материала: СТВ
Ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая. Об этом 12 марта заявил журналистам Владимир Караник. Министр здравоохранения подробно рассказал о том, какие меры предпринимаются в стране, чтобы не допустить распространения инфекции.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
И как показывает опыт других стран, в любой ситуации при грамотной организации, наверное, через полгода, через год о коронавирусе будут активно дискутировать специалисты, которые будут анализировать результаты и эффективность различных схем лечения, которые будут изучать биологию вируса, чтобы разработать препарат, который на него воздействует, и которые будут думать о вакцинах. Потому что есть шанс, что когда-нибудь нечто подобное опять вернется.
Сейчас кажется, что это катастрофа и апокалипсис. На самом деле это просто один из вирусов, рядом с которыми мы живем миллионы лет. Конечно, сам человеческий вид живет меньше, чем миллионы лет, но вирусы живут на нашей территории миллионы лет. С момента возникновения человека он активно с ними сосуществовал и учился с ними бороться.
Когда вирус переходит от животного на человека, иммунной системе и системе здравоохранения надо чуть-чуть больше времени для того, чтобы с этим справиться. Но мы это время уже получили.
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Ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая. Об этом 12 марта заявил журналистам Владимир Караник. Министр здравоохранения подробно рассказал о...
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