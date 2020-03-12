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В Минске из-за пожара в школе эвакуировали более 900 человек

12.03.2020 16:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске из-за пожара в школе эвакуировали более 900 человек
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов дня 12 марта в Минске. В подсобном помещении здания школы на третьем этаже произошло возгорание.

В Минске из-за пожара в школе эвакуировали более 900 человек 47 человек были эвакуированы на пожаре в детском саду в Полоцком районе

По информации МЧС, до прибытия спасателей администрацией школы из здания были эвакуированы 799 учащихся и 103 преподавателя. Пожар был ликвидировал сотрудниками МЧС.

В результате происшествия пострадал 61-летний заместитель директора школы по хозяйственной работе. Он попал в больницу. Сообщается, что до прибытия спасателей он пытался самостоятельно справиться с огнем и, вероятно, отравился продуктами горения.

В данный момент устанавливается причина пожара. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки в подсобном помещении.

В Минске из-за пожара в школе эвакуировали более 900 человек
Фото: МЧС Республики Беларусь

 
Теги: Минск
 
 
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