В Минске из-за пожара в школе эвакуировали более 900 человек

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, инцидент произошел около 11 часов дня 12 марта в Минске. В подсобном помещении здания школы на третьем этаже произошло возгорание.

По информации МЧС, до прибытия спасателей администрацией школы из здания были эвакуированы 799 учащихся и 103 преподавателя. Пожар был ликвидировал сотрудниками МЧС.

В результате происшествия пострадал 61-летний заместитель директора школы по хозяйственной работе. Он попал в больницу. Сообщается, что до прибытия спасателей он пытался самостоятельно справиться с огнем и, вероятно, отравился продуктами горения.

В данный момент устанавливается причина пожара. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, произошло короткое замыкание электропроводки в подсобном помещении.