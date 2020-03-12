В ПолесГУ выбрали «Королеву Весну»

Источник материала: Пинский Вестник

В Полесском госуниверситете выбрали «Королеву Весну - 2020». Традиционный конкурс грации и артистического мастерства проходит под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи, начиная с университетских этапов и заканчивая - на международном уровне.



В нынешнем году десять красивых, артистичных, грациозных и обаятельных студенток доказывали свое право представлять Пинск на областном этапе.



Для этого участницам предстояло пройти несколько испытаний. Конечно же, творческих. Это «визитка», конкурс ораторского мастерства, творческий этап и несколько дефиле.



2020 год ознаменован юбилейной датой - 75-летием Великой Победы. Организаторы не обошли это событие стороной. На протяжении всего конкурса оно не раз упоминалось в выступлениях девушек.



















Стоит отметить что все номера, хотя и были одной тематики, но разительно отличались друг от друга. Кто-то читал известные стихи, кто-то рассказывал о солдатах и городах-героях, а кто-то делился личным, повествуя историю своей семьи.







Уже на начальном этапе можно было определить нескольких фавориток. Однако, кому достанется заветная корона, сложно было с уверенностью сказать.















Традиционно накануне в социальной сети ВКонтакте выбирали «Королеву Весну Онлайн». Наибольшее количество голосов набрала Валерия Афанасенко. Она же победила в номинации «Королева Грация».







Титул «Королева Оригинальность» завоевала Диана Волк







«Королева Артистизм» - Анна Ковш







«Королева Стиль» - Татьяна Кузьмич









«Королева Творчество» - Екатерина Богуш







«Королева Интеллект» - Анастасия Войтович







«Королева Обаяние» - Мишель Полищук







Третье место и звание «Вторая Вице-Королева» досталось Виктории Ковалик







Виолетта Тризно стала «Первой Вице-Королевой»







А

п обедительницей и обладательницей титула «Королева Весна - 2020» - Анастасия Белоусова.







Эти две девушки и будут представлять Полесский государственный университет на областном этапе конкурса грации и артистического мастерства.



Виолетта Тризно, Анастасия Белоусова и Виктория Ковалик





Ирина ДЕНИСОВИЧ

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