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В ПолесГУ выбрали «Королеву Весну»

12.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> В Полесском госуниверситете выбрали «Королеву Весну - 2020». Традиционный конкурс грации и артистического мастерства проходит под эгидой Белорусского республиканского союза молодежи, начиная с университетских этапов и заканчивая - на международном уровне.




В нынешнем году десять красивых, артистичных, грациозных и обаятельных студенток доказывали свое право представлять Пинск на областном этапе.







Для этого участницам предстояло пройти несколько испытаний. Конечно же, творческих. Это «визитка», конкурс ораторского мастерства, творческий этап и несколько дефиле.







2020 год ознаменован юбилейной датой - 75-летием Великой Победы. Организаторы не обошли это событие стороной. На протяжении всего конкурса оно не раз упоминалось в выступлениях девушек.







Стоит отметить что все номера, хотя и были одной тематики, но разительно отличались друг от друга. Кто-то читал известные стихи, кто-то рассказывал о солдатах и городах-героях, а кто-то делился личным, повествуя историю своей семьи.




Уже на начальном этапе можно было определить нескольких фавориток. Однако, кому достанется заветная корона, сложно было с уверенностью сказать.







Традиционно накануне в социальной сети ВКонтакте выбирали «Королеву Весну Онлайн». Наибольшее количество голосов набрала Валерия Афанасенко. Она же победила в номинации «Королева Грация».




Титул «Королева Оригинальность» завоевала Диана Волк




«Королева Артистизм» - Анна Ковш




«Королева Стиль» - Татьяна Кузьмич




«Королева Творчество» - Екатерина Богуш




«Королева Интеллект» - Анастасия Войтович




«Королева Обаяние» - Мишель Полищук




Третье место и звание «Вторая Вице-Королева» досталось Виктории Ковалик




Виолетта Тризно стала «Первой Вице-Королевой»




А победительницей и обладательницей титула «Королева Весна - 2020» - Анастасия Белоусова.







Эти две девушки и будут представлять Полесский государственный университет на областном этапе конкурса грации и артистического мастерства.



Виолетта Тризно, Анастасия Белоусова и Виктория Ковалик

Ирина ДЕНИСОВИЧ
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В Полесском госуниверситете выбрали «Королеву Весну - 2020». Традиционный конкурс грации и артистического мастерства проходит под эгидой Белорусского...
 
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