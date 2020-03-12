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На части Советской в Гомеле хотят сделать одностороннее движение. Как вам идея?

12.03.2020 16:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На участке улицы Советской от площади Ленина до Крестьянской предлагают сделать одностороннее движение и обустроить выделенные полосы для перемещения общественного транспорта в двух направлениях.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

На Советской происходит каждое десятое ДТП в Гомеле. За последние 15 лет в авариях здесь погибли более 50 человек.

УВД совместно с ГАИ МВД, сотрудниками Белорусского научно-исследовательского центра дорожного движения БНТУ, Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте провели совещание по вопросам улучшения дорожной безопасности в Гомеле.

Специалисты предложили вот что: выделить полосы для общественного транспорта в прямом и обратном направлениях на участке Советской от площади Ленина до Крестьянской.


Схема предоставлена УГАИ УВД облисполкома

Но как при этом будут ездить другие? Есть три варианта:

  • двухстороннее движение по одной полосе в каждом из направлений,
  • одностороннее только по одной полосе с обустройством велосипедных дорожек в прямом и обратном направлениях
  • и одностороннее по двум полосам в одном направлении.

Последний вариант эксперты считают наиболее подходящим.

А вам есть что сказать по изменениям в дорожном движении на этом участке? Пишите на gai_propaganda@post.gomel.by (до 23 марта включительно) или высказывайтесь на форуме.

 
Теги: Гомель
 
 
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На участке улицы Советской от площади Ленина до Крестьянской предлагают организовать одностороннее движение и обустроить выделенные полосы для перемещения...
 
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