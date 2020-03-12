|
В Китае мужчин, перенесших коронавирус, попросили пройти проверку на бесплодие
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 12 марта, на официальном
Несмотря на то, что заметку удалили через несколько часов, ее текст быстро разошелся по соцсетям и новостным сайтам Китая.
В объявлении указывалось, что группа экспертов из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи, Хуачжунский университет науки и технологии (TongJi Hospital, Huazhong University of Science and Technology) напомнила: мужчины, выздоровевшие от COVID-2019 и желающие в дальнейшем иметь детей, должны пройти проверку на фертильность.
На данный момент ни одно исследование не подтвердило, влияет ли COVID-2019 на мужскую фертильность, однако новый коронавирус очень похож на SARS и также проникает в клетки через комбинацию протеина S и ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), вызывая повреждение тканей.
Группа ученых во главе с профессором Ли Юйфэном (Li Yufeng) сообщила в заявлении, что «коронавирус может наносить вред не только легким, но и тонкой кишке, почкам, сердцу, щитовидной железе и мужским яичкам».
В частности, отмечается, что несмотря на то, что вирус SARS не был обнаружен в яичках, в теории инфекция может вызвать орхит (воспаление яичка у мужчины) и вызвать «масштабное разрушение репродуктивных клеток».
Кроме того, как пишет BBC, о такой потенциальной угрозе говорилось еще 25 февраля в издании «Новости здоровья» (健康报). В статье утверждалось, будто COVID-2019 может влиять на подвижность сперматозоидов, качество спермы, а также повредить почки.
Китайский андролог Ци Гуанчун (Qi Guangchong)
«Однако тем, кто заразился новым вирусом и планирует стать отцом, я бы посоветовал пройти тест на фертильность», — добавил специалист.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то, что обращение удалили, текст быстро разошелся по соцсетям и новостным сайтам Китая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)