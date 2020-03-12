В Китае мужчин, перенесших коронавирус, попросили пройти проверку на бесплодие

Источник материала: Tut.by

Сегодня, 12 марта, на официальном сайте правительства провинции Хубэй появилось обращение к мужчинам, переболевшим COVID-2019 и «планирующим иметь детей». Их просят пройти обследование на фертильность. Однако позже заметка была удалена. Об этом пишет BBC , а также ряд других изданий, среди которых South China Morning Post и Sina .



Фото: Online Marketing / Unsplash

Несмотря на то, что заметку удалили через несколько часов, ее текст быстро разошелся по соцсетям и новостным сайтам Китая.

В объявлении указывалось, что группа экспертов из Центра репродуктивной медицины больницы Тунцзи, Хуачжунский университет науки и технологии (TongJi Hospital, Huazhong University of Science and Technology) напомнила: мужчины, выздоровевшие от COVID-2019 и желающие в дальнейшем иметь детей, должны пройти проверку на фертильность.



Скриншот с сайта hubei.gov.cn

На данный момент ни одно исследование не подтвердило, влияет ли COVID-2019 на мужскую фертильность, однако новый коронавирус очень похож на SARS и также проникает в клетки через комбинацию протеина S и ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), вызывая повреждение тканей.

Группа ученых во главе с профессором Ли Юйфэном (Li Yufeng) сообщила в заявлении, что «коронавирус может наносить вред не только легким, но и тонкой кишке, почкам, сердцу, щитовидной железе и мужским яичкам».

В частности, отмечается, что несмотря на то, что вирус SARS не был обнаружен в яичках, в теории инфекция может вызвать орхит (воспаление яичка у мужчины) и вызвать «масштабное разрушение репродуктивных клеток».

Кроме того, как пишет BBC, о такой потенциальной угрозе говорилось еще 25 февраля в издании «Новости здоровья» (健康报). В статье утверждалось, будто COVID-2019 может влиять на подвижность сперматозоидов, качество спермы, а также повредить почки.

Китайский андролог Ци Гуанчун (Qi Guangchong) прокомментировал South China Morning Post, что вирусные заболевания, например гепатит В или эпидемический паротит, могут вызвать проблемы с мужской репродуктивной системой. Он также добавил, что у него было несколько бесплодных пациентов, перенесших SARS, но выборка слишком мала, чтобы делать какие-либо выводы.

«Однако тем, кто заразился новым вирусом и планирует стать отцом, я бы посоветовал пройти тест на фертильность», — добавил специалист.