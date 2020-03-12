«Мы сделаем наш край самым прекрасным…»

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12.03.2020 — Разное | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
Накануне Дня Конституции Республики Беларусь в конференц-зале райисполкома прошла тематическая концертная программа «Гарант стабильности».
Звучит Государственный гимн Республики Беларусь. В зале – председатель районного исполнительного комитета Сергей Шацкий, члены райисполкома, учащаяся и рабочая молодежь. Председатель районного исполнительного комитета поздравил участников праздничного мероприятия с Днем Конституции Республики Беларусь, а молодых жителей города – с важным событием в их жизни: вручением паспортов. Новенькие паспорта получили учащиеся Артем Тарасов, Кирилл Прохоров, Тимофей Стрельченко, Диана Шаповалова, Варвара Козенцова.
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Накануне Дня Конституции Республики Беларусь в конференц-зале райисполкома прошла тематическая концертная программа «Гарант стабильности». Звучит...
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