«Мы сделаем наш край самым прекрасным…»

Источник материала: Кричевская жизнь





Накануне Дня Конституции Республики Беларусь в конференц-зале райисполкома прошла тематическая концертная программа «Гарант стабильности».

Звучит Государственный гимн Республики Беларусь. В зале – председатель районного исполнительного комитета Сергей Шацкий, члены райисполкома, учащаяся и рабочая молодежь. Председатель районного исполнительного комитета поздравил участников праздничного мероприятия с Днем Конституции Республики Беларусь, а молодых жителей города – с важным событием в их жизни: вручением паспортов. Новенькие паспорта получили учащиеся Артем Тарасов, Кирилл Прохоров, Тимофей Стрельченко, Диана Шаповалова, Варвара Козенцова.

Председатель районной ветеранской организации Зинаида Скачкова вручила членские билеты ОО «БРСМ». Пожелала молодежи быть продолжателями славных традиций белорусского народа, жить так, чтобы старшее поколение могло гордиться ими.

Талантливые исполнители, в том числе и юные, порадовали участников мероприятия своим творчеством.



















