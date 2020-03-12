Польские пограничники конфисковали сигареты с белорусскими акцизами на $3 миллиона

Источник материала: Виртуальный Брест

29 февраля у сотрудников Подляской пограничной службы был хороший день. В одном из городов в Белостокском повете ребята обнаружили почти 15,7 млн сигарет с белорусскими акцизами, передает poranny.pl. В связи с этим были задержаны четыре гражданина Польши в возрасте от 25 до 42 лет, которых обвиняют в столь крупной, даже огромной контрабанде.





По решению суда мужчины содержались под стражей в течение трех месяцев. Разбирательство ведется под надзором районной прокуратуры в Белостоке.

Сотрудники обнаружили сигареты на сумму более 11 млн злотых (поти $3 млн) и 88 800 евро наличными. В случае продажи нелегальных товаров Государственное казначейство потеряло бы более 17,5 млн злотых из-за неуплаченных налогов, передают польские пограничники.













Это одна из крупнейших обнаруженных партий контрабандных нелегальных сигарет в истории Подляского пограничного управления.