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Польские пограничники конфисковали сигареты с белорусскими акцизами на $3 миллиона

12.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

29 февраля у сотрудников Подляской пограничной службы был хороший день. В одном из городов в Белостокском повете ребята обнаружили почти 15,7 млн сигарет с белорусскими акцизами, передает poranny.pl. В связи с этим были задержаны четыре гражданина Польши в возрасте от 25 до 42 лет, которых обвиняют в столь крупной, даже огромной контрабанде.

Польские пограничники конфисковали сигареты с белорусскими акцизами на миллиона

По решению суда мужчины содержались под стражей в течение трех месяцев. Разбирательство ведется под надзором районной прокуратуры в Белостоке.

Сотрудники обнаружили сигареты на сумму более 11 млн злотых (поти $3 млн) и 88 800 евро наличными. В случае продажи нелегальных товаров Государственное казначейство потеряло бы более 17,5 млн злотых из-за неуплаченных налогов, передают польские пограничники.

Польские пограничники конфисковали сигареты с белорусскими акцизами на миллиона

Польские пограничники конфисковали сигареты с белорусскими акцизами на миллиона

Польские пограничники конфисковали сигареты с белорусскими акцизами на миллиона

Это одна из крупнейших обнаруженных партий контрабандных нелегальных сигарет в истории Подляского пограничного управления.

 
 
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  29 февраля у сотрудников Подляской пограничной службы был хороший день. В одном из городов в Белостокском повете ребята обнаружили почти 15,7 млн сигарет с...
 
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