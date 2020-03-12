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Польские пограничники конфисковали сигареты с белорусскими акцизами на $3 миллиона
12.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
29 февраля у сотрудников Подляской пограничной службы был хороший день. В одном из городов в Белостокском повете ребята обнаружили почти 15,7 млн сигарет с белорусскими акцизами,
По решению суда мужчины содержались под стражей в течение трех месяцев. Разбирательство ведется под надзором районной
Сотрудники обнаружили сигареты на сумму более 11 млн злотых (поти $3 млн) и 88 800 евро наличными. В случае продажи нелегальных товаров Государственное казначейство потеряло бы более 17,5 млн злотых из-за неуплаченных налогов,
Это одна из крупнейших обнаруженных партий контрабандных нелегальных сигарет в истории Подляского пограничного управления.
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29 февраля у сотрудников Подляской пограничной службы был хороший день. В одном из городов в Белостокском повете ребята обнаружили почти 15,7 млн сигарет с...
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