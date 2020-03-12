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Рубль на торгах снова сдал к доллару и евро на негативе по коронавирусу в мире

12.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 марта белорусский рубль, который два дня отыгрывал позиции после падения в понедельник, снова начал снижаться на фоне возобновления падения цен на нефть и курса российского рубля к доллару и евро. Причиной негативного тренда стало ухудшение мировой ситуации с коронавирусом.

Рубль на торгах снова сдал к доллару и евро на негативе по коронавирусу в мире

Доллар вырос на 1,43%, или на BYN 0,0332 — до 2,3473 рубля.

Евро подорожал на 0,98%, или на BYN 0,0257 — до 2,6471 рубля.

Российский рубль упал на 2,18%, или на BYN 0,0707 — до 3,1656 белорусского рубля за 100 российских рублей.

С чем связано ослабление рубля

Резкое ослабление белорусского рубля к евро и доллару 9 марта было вызвано падением к ведущим мировым валютам российского рубля из-за снижения мировых цен на нефть.

Рубль на торгах снова сдал к доллару и евро на негативе по коронавирусу в мире

В понедельник премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что Нацбанк не будет искусственно сдерживать обменный курс белорусского рубля. В Нацбанке, в свою очередь, отметили, что режим плавающего обменного курса сохранится. «Мы считаем, что по мере ослабления внешних негативных факторов произойдет смена динамики курса белорусского рубля к мировым валютам», — сказали в Нацбанке.

10 марта нефтяные котировки, падение которых в понедельник обрушило многие валюты, немного отыграли позиции, но 12 марта вновь началось падение из-за того, что ВОЗ объявила пандемию коронавируса, а США закрыли на месяц въезд в страну из стран ЕС из-за распространения коронавируса.

Рубль на торгах снова сдал к доллару и евро на негативе по коронавирусу в мире

В курсообразовании Нацбанк Беларуси использует режим плавающего курса. Резкое падение курса белорусского рубля началось вслед за российским, который так отреагировал на обвал мировых цен на нефть.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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  По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 12 марта белорусский рубль, который два дня отыгрывал позиции после падения в понедельник, снова начал...
 
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