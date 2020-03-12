ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Караник: Один из пациентов с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести

12.03.2020 16:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая. Пациенты, у которых была диагностирована инфекция, находятся в удовлетворительном состоянии. У четверых уже есть отрицательные тесты на коронавирус — людей сейчас наблюдают необходимый период. У одного из зараженных коронавирусом — состояние средней степени тяжести. Об этом глава Минздрава Владимир Караник рассказал журналистам после доклада президенту, сообщает телеканал СТВ.

Караник: Один из пациентов с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести

Пациент, который был госпитализирован 9 марта в Минске с пневмонией в не очень хорошем состоянии, в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл и от нас, и от сотрудников ЛОДЭ, что он находился в Северной Италии, потому что прилетел он рейсом из Мюнхена. У нас есть определенные красные флажки, которые мы поставили, чтобы не пропустить случаи инфекции. Все пневмонии средней степени тяжести и пневмонии тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса. Не важно, говорит человек, что он был или не был за границей — мы типируем всех.

10 марта пришел положительный тест. Спасибо очень хорошему сотрудничеству с нашими китайскими коллегами по схеме лечения, которая на сегодня считается наиболее эффективной. Это утверждено уже в виде инструкции и разослано во все медучреждения. Незамедлительно были применены эти подходы к лечению. На сегодняшний момент признаки дыхательной недостаточности ушли, пациент переведен в удовлетворительное состояние.

Мы еще раз говорим, что чем позже человек обратится за медицинской помощью — тем дольше ему предстоит лечиться и тем выше шанс развития осложнений.

Министр посоветовал людям, которые вернулись из неблагоприятных районов, сдать тест, в течение двух недель ограничить свои контакты, не посещать общественные места и своих пожилых родственников.

11 марта Минздрав Беларуси сообщил, что в Беларуси зарегистрировано 12 случаев коронавируса: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая. Пациенты, у которых была диагностирована инфекция, находятся в удовлетворительном состоянии. У четверых уже...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Австралии открыли выставку, где все работы сделаны углём от пожаров. Это хит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика