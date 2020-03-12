Караник: Один из пациентов с коронавирусом в состоянии средней степени тяжести

Источник материала: Виртуальный Брест

Ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая. Пациенты, у которых была диагностирована инфекция, находятся в удовлетворительном состоянии. У четверых уже есть отрицательные тесты на коронавирус — людей сейчас наблюдают необходимый период. У одного из зараженных коронавирусом — состояние средней степени тяжести. Об этом глава Минздрава Владимир Караник рассказал журналистам после доклада президенту, сообщает телеканал СТВ.





Пациент, который был госпитализирован 9 марта в Минске с пневмонией в не очень хорошем состоянии, в состоянии средней степени тяжести. Он скрыл и от нас, и от сотрудников ЛОДЭ, что он находился в Северной Италии, потому что прилетел он рейсом из Мюнхена. У нас есть определенные красные флажки, которые мы поставили, чтобы не пропустить случаи инфекции. Все пневмонии средней степени тяжести и пневмонии тяжелого течения обязательно типируются на наличие коронавируса . Не важно, говорит человек, что он был или не был за границей — мы типируем всех.

10 марта пришел положительный тест. Спасибо очень хорошему сотрудничеству с нашими китайскими коллегами по схеме лечения, которая на сегодня считается наиболее эффективной. Это утверждено уже в виде инструкции и разослано во все медучреждения. Незамедлительно были применены эти подходы к лечению. На сегодняшний момент признаки дыхательной недостаточности ушли, пациент переведен в удовлетворительное состояние.

Мы еще раз говорим, что чем позже человек обратится за медицинской помощью — тем дольше ему предстоит лечиться и тем выше шанс развития осложнений.

Министр посоветовал людям, которые вернулись из неблагоприятных районов, сдать тест, в течение двух недель ограничить свои контакты, не посещать общественные места и своих пожилых родственников.

11 марта Минздрав Беларуси сообщил, что в Беларуси зарегистрировано 12 случаев коронавируса: в Минске — пять, в Витебске — пять, в Гомеле и Гродно — по одному.