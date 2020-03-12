Осиповичский районный центр гигиены и эпидемиологии информирует

Источник материала: Асiповiцкi край

На заметку покупателю

15 марта международная общественность отмечает Всемирный день прав потребителей, который пройдет в 2020 году под девизом «Рациональный потребитель».

На протяжении всего нашего времени, качество окружающих человека товаров и услуг формируют его индивидуальную жизненную инфраструктуру (качество жизни). Это широкое понятие, охватывающие практически все сферы, так или иначе влияющие на ежедневный быт каждого из нас. Следовательно, высокое качество жизни невозможно без потребления соответствующих всем объективным, направленным прежде всего на поддержание здоровья и активной жизнедеятельности каждого, товаров и услуг.

Права потребителя и продажа продовольственных товаров регулируются Законом Республики Беларусь от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей», Правилами продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания (утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703).

Приобретая продукты питания, покупателю необходимо помнить несколько простых правил. На упаковке любого пищевого продукта должны быть указаны следующие сведения:

наименование продукции;

сведения об основных свойствах продукции; состав, в том числе сведения об ароматизаторах, пищевых добавках, подсластителях, компонентах, употребление которых может вызвать аллергические реакции или противопоказано при отдельных видах заболеваний;

дата изготовления и срок годности, хранения (обязательно указание условий хранения: если качество и безопасность продукта изменяются после вскрытия упаковки, должны быть указаны также условия хранения после вскрытия упаковки);

информация об изготовителе (информация об изготовителе включает наименование и местонахождение изготовителя, а также, если есть, импортера или официального представителя);

сведения о подтверждении соответствия продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;

штриховой идентификационный код;

сведения о правилах и условиях использования продукции, при которых она не является опасной для здоровья потребителя;

количество (вес или объем).

Кроме того, при посещении объектов торговли необходимо обращать внимание на соблюдение товарного соседства при реализации сырой и готовой продукции, взвешивание сырой и готовой продукции на отдельных весах; на хранение скоропортящейся, замороженной и особо скоропортящейся пищевой продукции в условиях холода; на чистоту и целостность упаковки пищевой продукции; на отпуск нефасованной продукции с использованием щипцов, лопаток, ложек, совков и т.д.

В случае несоответствия товаров установленным требованиям, продажи товара с истекшим сроком годности и других подобных нарушениях, потребитель вправе предъявить продавцу требования, установленные Законом РБ » О защите прав потребителей» ст. 20 «Права потребителя в случае реализации ему товара ненадлежащего качества»: замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества, соразмерного уменьшения покупной цены товара, незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара, возмещения расходов по устранению недостатков товара.



