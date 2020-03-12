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Биткоин при падении обновил десятимесячный минимум

12.03.2020 17:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

После падения цена главного цифрового актива восстановилась до отметки в $6300.

Вместе с тем Ethereum подешевела до $123, потом выросла до $138. Цена токена XRP падала до $0,141, LTC – до $32, EOS – до $1,92, пишет РБК.

Из ведущих по капитализации криптовалют больше других снижался курс токена Binance Coin. Его цена падала с $14,3 до $9,8, позже она поднялась до $11,5.

Средневзвешенный курс биткоина к вечеру составлял $5819 – на 17:00 (по Минску).

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Биткоин подешевел до $5550 и обновил десятимесячный минимум с мая 2019 года. После полудня 12 марта за час курс первой криптовалюты падал на 24%, а других монет еще больше.
 
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