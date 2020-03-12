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Биткоин при падении обновил десятимесячный минимум
Источник материала: Myfin
После падения цена главного цифрового актива восстановилась до отметки в $6300.
Источник: Myfin.by
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Биткоин подешевел до $5550 и обновил десятимесячный минимум с мая 2019 года. После полудня 12 марта за час курс первой криптовалюты падал на 24%, а других монет еще больше.
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