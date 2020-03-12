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Паника? Торги на американских биржах приостановили после падения индексов
Источник материала: Партизан
Индексы на фондовых биржах США открыли торги падением в среднем на 7%, после этого торги приостановили на 15 минут.
Индекс S&P упал на 7,07%, Dow Jones — на 7,2%, передает
Наапомним, торги также приостанавливались в понедельник после сопоставимых падений индексов.
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Индексы на фондовых биржах США открыли торги падением в среднем на 7%, после этого торги приостановили на 15 минут.
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