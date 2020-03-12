Источник материала: Новости Волковыска

Житель Гродненского района нанял для строительства частного дома молодого человека из Волковысского района. На время ремонтных работ разрешил ему пожить в своем старом доме. На чердаке строения в картонной коробке хозяин хранил крупную сумму денег – более 36 тысяч евро. Рабочий подметил, что тот часто поднимается на чердак. Решил проверить, что там хранится. Тем более чердак не запирался. Молодой человек обнаружил коробку с деньгами. Не пересчитывая, забрал с собой, решил пустить их на покупку ретроавтомобилей и организовать бизнес. Деньги для этих целей он передал своему знакомому, сообщила «Перспективе» старший помощник прокурора Гродненского района Ольга Куприянчик.

В это время хозяин дома находился за границей. Вернувшись из поездки, заметил пропажу и обратился в милицию. Поначалу даже не подумал на рабочего. Сам отвез его на вокзал, поскольку тот свои обязанности уже выполнил. Позже подозрения пали на того самого рабочего. Обвиняемый во всем сознался и вернул потерпевшему все деньги.

Суд признал молодого человека виновным по ч. 4 ст. 205 УК Республики Беларусь и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 80 базовых величин.