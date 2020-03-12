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Ученые: Гренландия и Антарктида теряют в шесть раз больше льда, чем в 1990-е годы

12.03.2020 17:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гренландия и Антарктида сегодня теряют в шесть раз больше льда, чем в 1990-е годы. Это приводит к повышению уровня моря, что, в свою очередь, спровоцирует к 2100 году ежегодные затопления в регионах, где сейчас проживает около 400 миллионов человек. Об этом сообщает Phys.org.


Фото: wikimedia.org

Отмечается, что с 1992 по 2017 год в мировой океан попало около 6,4 триллиона тонн массы льда, что добавило 17,8 миллиметра к уровню мирового океана, согласно оценке 89 исследователей. При этом 10,6 мм приходятся на счет потери льдов Гренландии, и 7,2 мм — на счет Антарктиды.

Исследования показали, что суммарная скорость потери массы с обоих ледяных щитов выросла в шесть раз — с 81 до 475 миллиардов тонн в год менее чем за три десятилетия. Эти процессы, как сообщают ученые, были вызваны потеплением воды в океане. Дело в том, что океаны поглощают более 90% избыточного тепла от глобального потепления.

Несмотря на то, что повышение уровня моря менее заметно, чем ураганы, вызванные изменением климата, оно может в конечном итоге оказаться самым разрушительным последствием глобального потепления и привести к ежегодным потопам в прибрежных зонах уже к 2100 году.

Исследователи отмечают, что каждый сантиметр к уровню моря приводит к затоплению прибрежных районов и эрозии берегов. В худшем случае уровень моря может повыситься на 17 сантиметров к концу столетия.

 
 
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Это приводит к повышению уровня моря, что, в свою очередь, спровоцирует к 2100 году ежегодные затопления в регионах, где сейчас проживает около 400 миллионов человек.
 
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