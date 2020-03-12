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На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает

12.03.2020 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты отправят зонд на Марс для изучения изменений климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспедицию отправится целая научная лаборатория.

На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает

На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает

Бортовое оборудование зонда включает цифровую камеру для получения цветных изображений, спектры для исследования температурных режимов и изучения верхних слоев атмосферы, а также следов кислорода и водорода, улетающих в космос.

Аппарат будет доставлен на Марс японской ракетой-носителем во второй половине июля. Именно в это время расположение планет и космических тел позволит аппарату беспрепятственно достичь Красной планеты в кратчайший семимесячный срок.

На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает

На Марс отправят зонд для изучения изменений климата. Как он работает

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Новости ОАЭ. Объединенные Арабские Эмираты отправят зонд на Марс для изучения изменений климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В экспедицию...
 
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