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В Москве умер пожилой мужчина. Вероятно, от коронавируса

12.03.2020 17:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В медицинском центре в Коммунарке (туда свозят всех с подозрением на коронавирус) скончался пациент.



Как передает Baza, 10 марта 75-летний Александр почувствовал себя плохо и вызвал домой врача. Доктор осмотрел больного и поставил довольно стандартный диагноз — ОРВИ. А 11 марта мужчине резко стало плохо, и его госпитализировали в Медицинский центр в Коммунарке для проверки на коронавирус. Позже ночью он скончался.

Предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, — пневмония. Однако дело в том, что в середине февраля он посещал город Тревизо на севере Италии и прилетел во Внуково 18 февраля, когда о серьёзном очаге коронавируса на Апеннинах ещё не было известно. 

Поэтому Александр не проходил никаких проверок, а просто поехал домой на общественном транспорте. 


Анализы у мужчины взять не успели, поэтому позже его биоматериал планируют доставить в новосибирский центр «Вектор», чтобы узнать, был ли он заражён.
 
 
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В медицинском центре в Коммунарке (туда свозят всех с подозрением на коронавирус) скончался пациент.
 
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