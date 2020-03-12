|
В Москве умер пожилой мужчина. Вероятно, от коронавируса
Источник материала: Партизан
В медицинском центре в Коммунарке (туда свозят всех с подозрением на коронавирус) скончался пациент.
Как
Предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации, — пневмония. Однако дело в том, что в середине февраля он посещал город Тревизо на севере Италии и прилетел во Внуково 18 февраля, когда о серьёзном очаге коронавируса на Апеннинах ещё не было известно.
Поэтому Александр не проходил никаких проверок, а просто поехал домой на общественном транспорте.
Анализы у мужчины взять не успели, поэтому позже его биоматериал планируют доставить в новосибирский центр «Вектор», чтобы узнать, был ли он заражён.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В медицинском центре в Коммунарке (туда свозят всех с подозрением на коронавирус) скончался пациент.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)