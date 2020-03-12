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В Лиде из продажи изъяли опасные глазированные сырки

12.03.2020 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Лиде из продажи изъяли опасные глазированные сырки
Гродненская областная инспекция Госстандарта

Как стало известно, в Лиде из продажи изъяли опасные глазированные сырки. По информации Гродненской областной инспекции Госстандарта, продукцию обнаружили при проверке одного из магазинов города.

В Лиде из продажи изъяли опасные глазированные сырки В Гродненской области обнаружены в продаже конфеты с кишечной палочкой

Сообщается, что десерт глазированный на вафле «Картошка» «Мультяшки» был направлен в аккредитованную испытательную лабораторию. В результате исследований установлено, что продукт не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям безопасности – количество дрожжей превышено в 3,6 раза. Для человека это опасно расстройством желудка и изменением баланса микрофлоры.

По результатам проверки Гродненская областная инспекция Госстандарта вынесла предписание о запрете реализации десерта, а предприятию-импортеру – предписание об изъятии из обращения опасной продукции.

 
 
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Специалисты Госстандарта выявили глазированные сырки с повышенным содержанием дрожжей.
 
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