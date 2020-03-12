Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, в Лиде из продажи изъяли опасные глазированные сырки. По информации Гродненской областной инспекции Госстандарта, продукцию обнаружили при проверке одного из магазинов города.

Сообщается, что десерт глазированный на вафле «Картошка» «Мультяшки» был направлен в аккредитованную испытательную лабораторию. В результате исследований установлено, что продукт не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям безопасности – количество дрожжей превышено в 3,6 раза. Для человека это опасно расстройством желудка и изменением баланса микрофлоры.

По результатам проверки Гродненская областная инспекция Госстандарта вынесла предписание о запрете реализации десерта, а предприятию-импортеру – предписание об изъятии из обращения опасной продукции.