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Владимир Караник о доплатах медработникам: поверьте мне, это будут действительно существенные надбавки

12.03.2020 17:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Из-за ситуации с коронавирусом на систему здравоохранения Беларуси легла большая нагрузка. О дополнительных стимулах для медицинских работников рассказал министр здравоохранения.

Владимир Караник о доплатах медработникам: поверьте мне, это будут действительно существенные надбавки

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
На сегодняшний момент новая система оплаты труда, которую только ленивый, наверное, не критиковал. Но там есть возможность оперативного введения надбавок даже на месяц и надбавок, которые не ограничены каким-то уровнем, для стимулирования такой категории работников.

Естественно, мы обсуждали вопрос, что те, кто сегодня находится на острие борьбы, будут материально простимулированы. Поверьте мне, это будет не символический размер в 10 % надбавки. Это будут действительно существенные надбавки, чтобы люди понимали, что мы ценим их труд и понимаем, насколько тяжелую работу они делают.

Минздрав Беларуси выступает за ограничение массовых мероприятий. Коснётся ли это занятий в школах?

Мне в этом отношении проще. Я понимаю, что такое круглосуточное дежурство, что такое дежурство по реанимации. Я это прошел, поэтому я понимаю своих коллег, и мы постараемся их максимально простимулировать.

Владимир Караник о доплатах медработникам: поверьте мне, это будут действительно существенные надбавки

Люди в материале: Владимир Караник

 
 
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Новости Беларуси. Из-за ситуации с коронавирусом на систему здравоохранения Беларуси легла большая нагрузка. О дополнительных стимулах для медицинских...
 
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