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Владимир Караник о доплатах медработникам: поверьте мне, это будут действительно существенные надбавки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из-за ситуации с коронавирусом на систему здравоохранения Беларуси легла большая нагрузка. О дополнительных стимулах для медицинских работников рассказал министр здравоохранения.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Естественно, мы обсуждали вопрос, что те, кто сегодня находится на острие борьбы, будут материально простимулированы. Поверьте мне, это будет не символический размер в 10 % надбавки. Это будут действительно существенные надбавки, чтобы люди понимали, что мы ценим их труд и понимаем, насколько тяжелую работу они делают.
Мне в этом отношении проще. Я понимаю, что такое круглосуточное дежурство, что такое дежурство по реанимации. Я это прошел, поэтому я понимаю своих коллег, и мы постараемся их максимально простимулировать.
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Владимир Караник о доплатах медработникам: поверьте мне, это будут действительно существенные надбавки
Новости Беларуси. Из-за ситуации с коронавирусом на систему здравоохранения Беларуси легла большая нагрузка. О дополнительных стимулах для медицинских...
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