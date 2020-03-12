Санаторий WESTA приглашает на кастинг

Источник материала: Новости Дзержинска

Санаторий WESTA ищет веселого и озорного ребенка 2-5 лет для рекламы детского медицинского центра WESTA.

Санаторий WESTA объявляет кастинг детей 2-5 лет для участия в рекламе детского медицинского WESTA. Обещают сделать из вашего ребенка настоящую звезду: рекламный билборд будет размещен в новом районе Дзержинска.

Правда, перед этим обязательно подпишут с вами модельный пресс-релиз.

Присылайте 1-3 фотографии ребенка (одна портретная) на E-MAIL: v.zhoglo@westa.by

Прием фотографий до 16.03.2020.

Взамен:

- вы получите 5 обработанных фотографий от профессионального фотографа для личного использования;

- бесплатную консультацию врача-педиатра медицинского центра WESTA (для детей прошедших кастинг);

Фотосъёмка будет проходить в санатории WESTA. Важно иметь возможность доставить ребёнка к месту съёмки.

По всем вопросам набирайте +375 (44) 793-93-18 (Виктория).