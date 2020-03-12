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Имейте ввиду: в Минске начинают готовиться к параду - по городу пойдет военная техника

12.03.2020 17:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с подготовкой к параду 9 мая движение транспорта будет ограничено с 16 марта по 16 апреля.

В течение месяца в городе будут проходить тренировки механизированной колонны, задействованной в параде в День победы. Так, боевые гусечные машины поедут по маршруту ул.Основателей - автодорога Н-9067, а колесные – по ул.Основателей - ул.Скорины - МКАД - аэродром Липки.

Вся техника поедет на аэродром Липки, где пройдет репетиция, 17, 24, 31 марта, 7, 14 апреля. В эти дни движение транспорта по трассам следования техники ограничат с 4:50.

Возвращаться колонна будет 19, 26 марта, 2, 9, 16 апреля. Ограничение движения запланировано с 19.50. Время проезда всей колонны займет около часа. 

На этом время движение транспорта будет изменено или приостановлено.
 
 
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В связи с подготовкой к параду 9 мая движение транспорта будет ограничено с 16 марта по 16 апреля.
 
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