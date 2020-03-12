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Украина заявила о согласии Ирана передать ей чёрные ящики сбитого Boeing
Источник материала: СТВ
Новости Украины. Украина заявила о согласии Ирана передать ей черные ящики сбитого 8 января Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В середине февраля министр иностранных дел Ирана сообщил, что у страны нет технических возможностей для их расшифровки.
Потому Тегеран принял решение, что направит бортовые самописцы Киеву с последующей передачей Франции, если потребуется дополнительная экспертиза.
Напомним, пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что сбил самолет по ошибке – по лайнеру было выпущено две ракеты.
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Новости Украины. Украина заявила о согласии Ирана передать ей черные ящики сбитого 8 января Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В середине февраля...
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