ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украина заявила о согласии Ирана передать ей чёрные ящики сбитого Boeing

12.03.2020 17:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Украина заявила о согласии Ирана передать ей черные ящики сбитого 8 января Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В середине февраля министр иностранных дел Ирана сообщил, что у страны нет технических возможностей для их расшифровки.

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

Украина заявила о согласии Ирана передать ей чёрные ящики сбитого Boeing

Потому Тегеран принял решение, что направит бортовые самописцы Киеву с последующей передачей Франции, если потребуется дополнительная экспертиза.

Напомним, пассажирский лайнер «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что сбил самолет по ошибке – по лайнеру было выпущено две ракеты.

Украина заявила о согласии Ирана передать ей чёрные ящики сбитого Boeing

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Украины. Украина заявила о согласии Ирана передать ей черные ящики сбитого 8 января Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В середине февраля...
 
Новости дня
Новости разные
 
Имейте ввиду: в Минске начинают готовиться к параду - по городу пойдет военная техника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
12.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика