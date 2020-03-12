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Действительно ли армейские патроны лучше гражданских? Эксперты проверили это на видео

12.03.2020 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалист концерна «Калашников» Георгий Губич, запомнившийся ранее своим «разрушением оружия», в этот раз решил сравнить эффективность военных и гражданских патронов и проверить, правда ли армейские боеприпасы всегда лучше охотничьих.

Для своего эксперимента Губич использовал карабин «Сайга» и четыре вида патронов 7,62×39 мм. Два из патронов были военными (с пулей ПС и с трассирующей пулей) и два охотничьими — с полуоболочечной пулей массой 8,1 грамма и с оболочечной массой 8 граммов.

Огонь велся на дистанции 100 метров, было отстреляно по 10 патронов каждого вида.

Превосходство абсолютно явно осталось за гражданскими охотничьими патронами, показавшими гораздо лучшую кучность. Так, патроны с оболочечной пулей уложились в круг диаметром 140 миллиметров, а с полуоболочечной — 171 миллиметр. Заметно хуже показали себя военные патроны с пулей ПС — 207 миллиметров. И совсем уж бледно на этом фоне смотрятся армейские боеприпасы с трассирующей пулей с результатом 311 миллиметров.

 
 
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