Действительно ли армейские патроны лучше гражданских? Эксперты проверили это на видео

Источник материала: Tut.by

Специалист концерна «Калашников» Георгий Губич, запомнившийся ранее своим «разрушением оружия», в этот раз решил сравнить эффективность военных и гражданских патронов и проверить, правда ли армейские боеприпасы всегда лучше охотничьих.

Для своего эксперимента Губич использовал карабин «Сайга» и четыре вида патронов 7,62×39 мм. Два из патронов были военными (с пулей ПС и с трассирующей пулей) и два охотничьими — с полуоболочечной пулей массой 8,1 грамма и с оболочечной массой 8 граммов.

Огонь велся на дистанции 100 метров, было отстреляно по 10 патронов каждого вида.

Превосходство абсолютно явно осталось за гражданскими охотничьими патронами, показавшими гораздо лучшую кучность. Так, патроны с оболочечной пулей уложились в круг диаметром 140 миллиметров, а с полуоболочечной — 171 миллиметр. Заметно хуже показали себя военные патроны с пулей ПС — 207 миллиметров. И совсем уж бледно на этом фоне смотрятся армейские боеприпасы с трассирующей пулей с результатом 311 миллиметров.