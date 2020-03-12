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В гаражном кооперативе в Минске произошёл взрыв, повреждены автомобили
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЧП в гаражном кооперативе на Лынькова. Около часа дня в одном из боксов произошел взрыв, а после пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Оперативно прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. В результате повреждения получили три гаража и три автомобиля. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь при проведении слесарных работ. Мужчине, который в том момент находился внутри, госпитализация не понадобилась.
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Новости Беларуси. ЧП в гаражном кооперативе на Лынькова. Около часа дня в одном из боксов произошел взрыв, а после пожар, сообщили в программе «Столичные...
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