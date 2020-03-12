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В гаражном кооперативе в Минске произошёл взрыв, повреждены автомобили

12.03.2020 18:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЧП в гаражном кооперативе на Лынькова. Около часа дня в одном из боксов произошел взрыв, а после пожар, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В гаражном кооперативе в Минске произошёл взрыв, повреждены автомобили

Оперативно прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. В результате повреждения получили три гаража и три автомобиля. По предварительной информации, взорвалась газовоздушная смесь при проведении слесарных работ. Мужчине, который в том момент находился внутри, госпитализация не понадобилась.

В гаражном кооперативе в Минске произошёл взрыв, повреждены автомобили

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Новости Беларуси. ЧП в гаражном кооперативе на Лынькова. Около часа дня в одном из боксов произошел взрыв, а после пожар, сообщили в программе «Столичные...
 
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