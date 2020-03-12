|
Граница с Польшей напоминает кадры из фильма про эпидемию
12.03.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Читатель Sputnik прислал в редакцию фотографию, наглядно иллюстрирующую то, что происходит на белорусско-польской границе, где
Санитарный контроль Польша ввела 10 марта. Теперь в пунктах пропуска можно наблюдать картину, похожую на фильмы про эпидемию. Пограничники одеты в защитные костюмы, на лицах – респираторы и очки.
Всем, пересекающим польскую границу, раздают анкеты, в которых нужно указать свои данные, включая домашний адрес и номер телефона. В случае, если гость планирует какое-то время оставаться в
Медики, дежурящие на границе, измеряют температуру. Ранее сообщалось, что если у путешественника выявят повышенную температуру, пограничники будут действовать в соответствии с протоколами, разработанными Главной санинспекцией страны.
В четверг 12 марта в Польше зафиксирована первая смерть от
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читатель Sputnik прислал в редакцию фотографию, наглядно иллюстрирующую то, что происходит на белорусско-польской границе, где Польша ввела контроль в связи с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)