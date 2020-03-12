Граница с Польшей напоминает кадры из фильма про эпидемию

Источник материала: Виртуальный Брест

Читатель Sputnik прислал в редакцию фотографию, наглядно иллюстрирующую то, что происходит на белорусско-польской границе, где Польша ввела контроль в связи с коронавирусом.





Санитарный контроль Польша ввела 10 марта. Теперь в пунктах пропуска можно наблюдать картину, похожую на фильмы про эпидемию. Пограничники одеты в защитные костюмы, на лицах – респираторы и очки.





Всем, пересекающим польскую границу, раздают анкеты, в которых нужно указать свои данные, включая домашний адрес и номер телефона. В случае, если гость планирует какое-то время оставаться в Польше , необходимо указать и польский адрес. Анкеты заполняют и водители, и пассажиры.





Медики, дежурящие на границе, измеряют температуру. Ранее сообщалось, что если у путешественника выявят повышенную температуру, пограничники будут действовать в соответствии с протоколами, разработанными Главной санинспекцией страны.





В четверг 12 марта в Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса – умерла женщина 57 лет. Она несколько дней находилась в искусственной коме и была подключена к аппарату искусственного дыхания.