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Граница с Польшей напоминает кадры из фильма про эпидемию

12.03.2020 18:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Читатель Sputnik прислал в редакцию фотографию, наглядно иллюстрирующую то, что происходит на белорусско-польской границе, где Польша ввела контроль в связи с коронавирусом.

Граница с Польшей напоминает кадры из фильма про эпидемию

Санитарный контроль Польша ввела 10 марта. Теперь в пунктах пропуска можно наблюдать картину, похожую на фильмы про эпидемию. Пограничники одеты в защитные костюмы, на лицах – респираторы и очки.

Граница с Польшей напоминает кадры из фильма про эпидемию

Всем, пересекающим польскую границу, раздают анкеты, в которых нужно указать свои данные, включая домашний адрес и номер телефона. В случае, если гость планирует какое-то время оставаться в Польше, необходимо указать и польский адрес. Анкеты заполняют и водители, и пассажиры.

Граница с Польшей напоминает кадры из фильма про эпидемию

Медики, дежурящие на границе, измеряют температуру. Ранее сообщалось, что если у путешественника выявят повышенную температуру, пограничники будут действовать в соответствии с протоколами, разработанными Главной санинспекцией страны.

Граница с Польшей напоминает кадры из фильма про эпидемию

В четверг 12 марта в Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса – умерла женщина 57 лет. Она несколько дней находилась в искусственной коме и была подключена к аппарату искусственного дыхания.

 
 
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  Читатель Sputnik прислал в редакцию фотографию, наглядно иллюстрирующую то, что происходит на белорусско-польской границе, где Польша ввела контроль в связи с...
 
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