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Директор Копыльского районного центра получила звание народного мастера Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Директор Копыльского районного центра ткачества Татьяна Волкова стала народным мастером, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Более 20 лет она занимается возрождением искусства вышивки. За годы работы свое учреждение превратила в сокровищницу народной культуры.
Сейчас в области почетное звание имеют около четырех тысяч творцов.
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Новости Беларуси. Директор Копыльского районного центра ткачества Татьяна Волкова стала народным мастером, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Более 20 лет...
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